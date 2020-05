Musik aus Fenstern und von Balkonen

Seckach.Mit einer außergewöhnlichen Aktion leitete der Musikverein Seckach in den Wonnemonat Mai über.

So hatten sich die Musikerinnen und Musiker des örtlichen Musikvereins ein Balkonkonzert zum individuellen „Tanz in den Mai“ einfallen lassen um der tristen Quarantäne-Stimmung ob der Corona-Pandemie zumindest auch etwas gemeinsam Lustiges anzufügen. Verteilt über die gesamte Gemeinde ließen die Musiker unter dem Motto „Tanz in den Mai“ ihre Instrumente erklingen und spielten Lieder zum Mitsingen, Tanzen oder nur zum Mitklatschen.

Die Aktion begann trotz des einsetzenden Regens pünktlich um 18.30 Uhr nach dem zweiten Glockenschlag der katholischen Kirche St. Sebastian mit lautem Klatschen, Trommeln oder Klopfen durch die Bevölkerung, ehe sich dann die Musiker des Musikvereins musikalisch einhakten. Nach dieser lustigen Aktion ging das Programm weiter mit einem Lied zum Discofox zum Tanzen und Träumen von fernen Ländern, mit einem Lied zum Walzer Tanzen oder Schunkeln, mit einem Lied zum Mitsingen und mit einem Lied zum Maifeiertag.

Vor fast allen Musiker-Balkonen oder -Garagen hatten sich einige Bewohner zum Mitsingen eingefunden. Aus vielen Ecken der Gemeinde hörte man Begleitklänge aus Gärten oder offenen Fenstern. L.M.

