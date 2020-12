Mitgliederrückgang „schmerzlicher Negativpunkt“

Seckach.In der Seckachtalhalle trafen sich Vorstand und Abteilungsleiter des Sportvereins mit Bürgermeister Thomas Ludwig und Hauptamtsleiterin Doris Kohler, um Corona-gerecht im Rahmen der Jahreshauptversammlung Rückblick auf 2018 und 2019 sowie auf einen Teil des sehr ungewöhnlichen Vereinsjahrs zu halten. Ungewöhnlich deshalb, weil man aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen, keinen geregelten Trainingsbetrieb und schon gar keine Wettkämpfe durchführen und so auch keine dringend benötigten Einnahmen verbuchen konnte.

Wie Vorsitzender Martin Müller betonte, habe es den knapp über 600 Mitglieder starken SVS besonders hart getroffen, weil man sowohl in die Sportanlagen als auch in die Gebäude mit erheblichen finanziellen Mitteln in die Zukunft investiert habe.

In seinem Rückblick erinnerte Martin Müller an die gelungene Umnutzung des Sportheimes in die Pizzeria „da Maria“ und an das Sportwochenende im Jahr 2018/19. Die Aktivitäten des Zweijahresberichtes komplettierten das Oktoberfest, die Teilnahme am Straßenfest, die Papiersammlungen sowie die Teilnahmen verschiedener Gruppen bei Faschingsveranstaltungen und die Weihnachtsparty der 1. Mannschaft unter Federführung der Fußballabteilung. Hinzu kamen noch die Veranstaltungen der Abteilungen.

Drastische Einschnitte

Drastische Einschnitte in das Vereinsleben brachte das aktuelle Jahr, in dem man auch die Kegelbahn mit Gaststätte schließen musste und finanziell am berühmten „Stock“ geht.

Große Unterstützung habe man hierbei durch die beiden MdB Alois Gehrig und Nina Warken sowie durch Bürgermeister Thomas Ludwig erfahren dürfen, wofür ihnen ein herzliches Dankeschön zukam.

Als erfreuliches Ereignis bezeichnete der Vorsitzende den Start des Gesundheits- und Rehabilitationssport-Angebotes, wofür man Doris Kohler, Fabienne Schäfer und Angelika Reinalter als lizenzierte Übungsleiterinnen gewinnen konnte.

Die Fußballer hatten eine Verkaufshütte und eine Unterkunft für den Stadionsprecher gebaut und als nächstes Vorhaben wurde eine Rasenerneuerung im Fußballfeld genannt.

Hermann Heilig berichtete für die Tennisabteilung, dass man die Mitgliederzahl stabil halten und die gesamte Anlage mit eigenen finanziellen Mitteln und Freiwilligkeitsleistungen unterhalten konnte. In den Medenspielen waren je eine Herren- und Damenmannschaft am Start. Als guten Erfolg wurden das Doppelturnier 2019 und das Angebot im Sommerferienprogramm verbucht.

Ein breites Kursangebot bietet die Turnabteilung unter Leitung von Karin Holzschuh mit Männer- und Frauengymnastik, Präventions- und Gesundheitskurse, Rückenfit, Pilates, Dance&Bodystyle Kurs und Eltern-Kind-Turnen an. Wegen Corona habe man auch Sport im Freien angeboten.

Verbandsrunde abgebrochen

Laut Abteilungsleiter David Siegmann hat die Tischtennisabteilung Herrenmannschaften am Start und im Damen- sowie Nachwuchsbereich sei man in einer Spielgemeinschaft vertreten. Allerdings sei die bereits laufende Verbandsrunde Corona bedingt abgebrochen worden.

Auf ein sportlich erfolgreiches Jahr 2018/19 könne die Abteilung Sportkegeln zurückblicken, wie Abteilungsleiterin Brunhilde Piste berichtet. Die 1. Herrenmannschaft belegte hierbei in der Regionalliga einen 4. Tabellenplatz, die 1. Damenmannschaft erkämpfte sich in der Bezirksliga einen 3 Platz und auf Rang 5 landete das 2. Damenteam. Die gemischte Mannschaft musste in der B-Klasse mit einem 6. Platz vorliebnehmen.

Für die Fußballabteilung berichtete Florian Hiertz über einen geregelten Spielbetrieb im ersten Berichtsjahr, über eine geschlossene und engagierte Abteilungsführung und resümierte das erfolgreiche Sportfest, das Oktoberfest, die Altpapiersammlungen und das Angebot im Rahmen des Sommerferienprogramms. Weiter wurde an die Teilnahme am Straßenfest, die Winterparty und an die Winterfeiern erinnert. Stolz sei man auf die Tatsache, dass in der Saison 2018/19 sowohl eine F-Jugend- als auch eine B-Jugendmannschaft aus den eigenen Reihen stellen konnte.

Sorgenfalten auf der Stirn

Mit Sorgenfalten auf der Stirn wegen den fehlenden finanziellen Einnahmen, berichtete Kassenwart Reinhard Eckl über die aktuelle Finanzlage des Vereins, die auch in den nächsten Monaten sicherlich nicht entspannter sein werde. Etwas Linderung verschaffte der Bundeszuschuss und die finanzielle Unterstützung durch den Hilfeverein der TSG Hoffenheim, wofür er namens des SVS dankte. Als „schmerzlichen Negativpunkt“ bezeichnete Eckl den Rückgang im Mitgliederbereich von 70 Personen.

Als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit erteilten die Mitglieder auch aufgrund des positiven Berichts der Kassenprüfer dem Vorstand Entlastung.

Im Anschluss stimmte man einem Antrag auf Anpassung der Mitgliedsbeiträge zu, die sich wie folgt darstellen: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 34 Euro jährlich, Rentner 28 Euro jährlich, Mitglieder über 18 Jahre 50 Euro jährlich und Mitgliedsbeitrag Familie 100 Euro jährlich.

Die Neuwahlen brachten folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Martin Müller, Stellvertreterin Brunhilde Pistor, Kassenwart Reinhard Eckl, Schriftführer Zeljko Volarevic, Kassenprüfer Carsten Wallisch und Günter Polk. Dem Gesamtvorstand gehören zudem alle bestätigten Abteilungsleiter an.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Thomas Ludwig abschließend das enorme Pensum, das der SVS an den Tag gelegt habe und beglückwünschte zu den sportlichen Erfolgen, der tollen Kameradschaft und dem enormen Zusammenhalt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.12.2020