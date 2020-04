Lebensmittelautomat aufgebrochen

Schefflenz.In den Abendstunden des Karfreitages wurde nach Angaben der Polizei ein Lebensmittelautomat in einem Milchhäuschen in Schefflenz aufgebrochen. Gegen 21 Uhr betraten die bisher Unbekannten das Milchhäuschen in der Waldstraße und hebelten die Kasse des Automaten auf. Die Besitzer störten die Einbrecher, woraufhin diese über die angrenzende Weide die Flucht ergriffen. Bei dem Versuch, einen Täter festzuhalten, wehrte sich dieser und verletzte dabei eine junge Frau. Zeugen des Geschehens und Zeugen, die an diesen Abend eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sollen sich beim Polizeiposten Schefflenz, Telefon 0 62 93 / 2 33, melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.04.2020