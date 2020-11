Kurt Hockwin blickt auf erfülltes Leben

Großeicholzheim.Corona-bedingt musste der Urlaub ausfallen, die gebuchte Flusskreuzfahrt fiel sprichwörtlich ins Wasser und der Besuch der Bayreuther Festspiele wurde ebenfalls auf das nächste Jahr verschoben. Trotzdem hofft man, im kleinen Familienkreis den 80. Geburtstag von Kurt Hockwin in gebührender Weise feiern zu können.

Anerkennung erarbeitet

Seit 33 Jahren im Seckacher Ortsteil Großeicholzheim beheimatet, hatte sich der Jubilar durch sein ehrenamtliches Engagement und seine beruflich anspruchsvollen Tätigkeiten Anerkennung erarbeitet, wodurch er heute zufrieden und dankbar auf ein erfülltes Lebenswerk zurückblicken kann. Hockwin prägte über viele Jahre hinweg die Geschicke des Gewerbevereins als Vorsitzender, ist seit vielen Jahren im Vorstand des Heimatvereins, war über acht Jahre der Vorsitzende der „Weggefährten“, einem Verein für Angehörige psychisch kranker Menschen, und begleitet beim Sozialverband VdK den Posten des Kassiers im Ortsverein. Nun kann der allseits geachtete und heimatverbundene Kurt Hockwin am Mittwoch in Großeicholzheim seinen 80. Geburtstag feiern. Heimatverbunden bedeutet für ihn und seine Frau Roswitha „Großeicholzheim“.

In Köln am 4. November 1940 geboren, siedelte er zusammen mit seiner Mutter in den Kriegswirren 1943 nach Niedersachsen, nachdem sein Vater Franz in Russland gefallen war. Nach dem Krieg zog es die Familie wieder nach Köln, wo Kurt Hockwin nach der Schule und einer abgeschlossenen Lehre als Schlosser bei den Ford-Werken im Anschluss „Allgemeinen Maschinenbau“ studierte. Bereits in jungen Jahren hatte er sich dem Motorsport verschrieben und beim ADAC in Köln das arbeitsreiche Amt des Pressereferenten übernommen.

In den Ford-Werken fing alles an

Seine berufliche Karriere begann Hockwin in der Werkplanung bei Ford. Dem schloss sich eine elfjährige Tätigkeit beim amerikanischen Hydraulikhersteller Parker Hannifin als Leiter der Produktion an. Zum 1. Januar 1978 wechselte der Jubilar für zehn Jahre zu Mannesmann Rexroth nach Lohr am Main als Produktionsleiter in den verschiedensten Firmenbereichen. Im Jahre 1986 bekam er das Angebot, das vom Konzern übernommene Werk in Seckach mit zu führen, was er elf Jahre als Werksleiter tat.

Beruflich tätig zu sein machte ihm auch nach dem Einstieg ins Rentnerdasein noch viel Spaß und so war er noch einige Jahre für den Bosch Management Support tätig, zumal man gerne auf die Erfahrungen des Rentners zurückgriff.

Bereits 1970 hatten er und seine Frau Roswita geheiratet. Zusammen mit den beiden Söhnen zog die Familie im September 1987 in den Seckacher Ortsteil Großeicholzheim, wo man sich inzwischen seit 33 Jahren sehr wohl fühlt. Bedingt durch seine beruflichen Veränderungen musste man mehrmals umziehen, und so weiß Kurt Hockwin seine heutige Heimat zu schätzen. Bereits in jungen Jahren begeisterte er sich für das Klettern in den Bergen, das sich inzwischen allerdings zum Bergwandern zusammen mit seiner Frau gewandelt hat. Den zahlreichen Glückwünschen zum 80. Geburtstag schließen sich die FN gerne an. L.M.

