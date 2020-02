Rippberg.Die Gaudi bei der fünfstündigen Prunksitzung der Rippberger „Baachscheisser“ hätte nicht besser sein können, denn es war alles da, was das Narrenherz begehrt. Bei närrischer Atmosphäre wurde kräftig gefeiert, geschunkelt und gelacht, die Akteure liefen bei dieser Show zur Hochform auf und präsentierten eine begeisternde „Humor- Kreuzfahrt“. Hörenswerte Büttenreden, glanzvolle und akrobatische Tänze sowie Shows und Gesangseinlagen lösten sich ab und waren Trumpfkarten für eine nie absinkende prächtige Stimmung.

Sitzungsleiter Otto Trabold führte wie immer gekonnt und witzig durch das närrische Programm, die Rippberger Blasmusik unter der Leitung von Martin Weckbach heizte das Narrenvolk noch zusätzlich an.

Der bunte Abend startete mit der Kükengarde aus Glashofen. Mit „Neues aus Entenhausen“ , einer tollen Choreographie und schauspielerischem Talent sorgte der Nachwuchs der „Höhgöiker“ gleich für gute Laune in der Narrhalla. Einen Gardetanz vom Feinsten brachte die „Höhgöikergarde“ aus Glashofen im schmucken Outfit souverän auf die Bühne. Mit „Mir sen de Karl“ von der Stiftung Warentest stellten sich dann Andreas Poser und Andreas Leiblein von der FG Schweinberg vor. In diesem Jahr präsentierten sie sich als Tester von Bier-Smoothies, unterstützt durch Musik und jede Menge illusionäre Treppen. Mit dem Schautanz „Im Zauberwald „ begeisterte die „Wassersuchergarde“ aus Mudau.

Das Aushängeschild des Carneval Clubs Amorbach ist die Jollegarde. Ihr Beitrag „Alice im Wunderland“ war ein echter Hingucker. Seine Last mit seiner Frau und ihren Kochkünsten hatte Martin Gehrig von der FG Glashofen, als er als „Weichei“ den Zustand „von ledig bis erledigt“ beschrieb. Rasant ging es bei der Prinzengarde der Schneeberger Krabbe her.

Unter dem Motto „Närrische Impressionen“ zogen sie zunächst in ulkigen, dann bezaubernden Kostümen und einer harmonischen Choreographie das Narrenvolk in ihren Bann. Einen Höhepunkt des Abends lieferte sicher die Schautanzgruppe der „Krabbe“, die sich als anmutige Indianerinnen während ihrer turbulenten Entdeckungsreise von Amerika präsentierten.

Mit seiner trockenen und akzentuierten Bütt „Hey Baby – ich bin eine Frau“ erinnerte Tilo Hartig aus Roßbach an die Lunge beim Zigarrenrauchen, an die Gelenke beim Fleischgenuss oder an eine zweite Scheidung, die man sich nicht leisten kann.

Die Gruppe „Dancing Moskito“ aus Königshofen bot bei ihrem Schautanz „Spiegel der Zeit“ Ausdrucksstärke pur. Die NG Lauda zog anschließend mit der intensiven Darstellung von „Hinter geschlossener Tür“ und einem weiteren tänzerischen Höhepunkt die Zuschauer auf ihre Seite.

Auf keinen Fall durften auf der Bühne die „Obberschde“ fehlen, um ihren Orden in Empfang zu nehmen. Der widmet sich in dieser Kampagne ganz dem 100-jährigen Bestehen des RSV. Bei dieser traditionellen Ordensverleihung wurden ausgezeichnet: Der stellvertretende Bürgermeister Fabian Berger, Ortsvorsteher Wolfgang Stich und Pater Josef Bregula , die närrische Grußworte an das Volk richteten. Weitere Ordensträger waren Dirigent Martin Weckbach, von der Regie Markus Ott und Ute Schleyer, von der Kinderordenfertigung Evi Allmann, von der Presse Joachim Hahner-Pestel, die Bühnenhelfer Joachim Farrenkopf und Thomas Baier, Sitzungsleiter Otto Trabold sowie die Vertreter der Gastabordnungen.

Graziöse Tanzkunst

Begeistert nahm anschließend das Publikum die einfallsreichen Darbietungen der aktiven Fußballer der Spielgemeinschaft SV Wettersdorf-Glashofen/SV Rippberg unter dem Motto „Football“ auf. Die Herren verstanden es, graziöse männlichen Tanzkunst mit stimmungsvoller Musik zu verbinden, was das Narrenvolk mit viel Beifall honorierte. Originell und äußerst artistisch präsentierte sich die Feuerwehrtruppe aus Rippberg. Mit dem Musical „Tarzan“ brachten Sebastian Hennig, Sarah Eckert, Pascal Link, Simon Baier, Julian Bauer, Andreas Kern, Saskia Berberich, Manuel Link, Melanie Baier, Jasmin Heller, Bernhard Müller und Wolfgang Dell die Stimmung im Saal zum Kochen, denn bei manchen Einlagen breitete sich Gänsehautfeeling aus. Die Trainerin Melanie Baier bedankte sich anschließend bei den Kostümgestalterinnen Christine Hertlein, Lioba Kern, Hildegard Schöllig-Gaukel und Brigitte Wagner.

Als nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Rippberger Faschenacht zog Wolfgang Bauer noch einmal alle Register, und berichtete bei seinem Büttenvortrag über allerlei lokale Geschehnisse. Unter dem Motto „Schiff ahoi – Matrosen außer Rand und Band“ nahm die Schautanzgruppe Glashofen mit tollen Figuren und Formationen und einer aufwendigen Choreographie die Zuschauer mit auf hohe See. Einen qualitativ hochwertigen Tanz legte erstmals in Rippberg die neugegründete Schautanzgruppe des TSV Buchen hin. Die Darbietung „Schließe dein Auge, sonst wirst du wie sie“ zeichnete sich durch Eleganz und Einfallsreichtum aus.

Danach kam etwas für eine Prunksitzung ganz Ausgefallenes, denn auf einmal wurde es dunkel im Saal, als eine sehr aufwendige und atemberaubende Lichtershow das Publikum zum Staunen brachte. Die Gruppe Caldera aus Dorfprozelten präsentierte hierbei einen prickelnden und im wahrsten Sinne des Wortes Super-Höhepunkt. Beim nächsten Programmpunkt mit den Grazien vom Männerballett aus Grünsfeld zeigten die zum Thema „Umwelt“ ausdrucksvolle Gestik und tunerische Übungen.

Von der FG Osterburken bot das „Borkemer Quartett“ eine faszinierende illuminierte Schlagerparade, so wohl für die Ohren als auch die Augen – und rockten selbst nach Mitternacht noch einmal den ganzen Saal. Eine perfekte Show mit viel tänzerischem Können lieferten die „Goldstücke“ der „Hordemer Wölf“ zum glanzvollen Programmschluss. Unter dem Motto „Vom Bettler zum Millionär“ ging es beim Kostüm-und Musikwechsel Schlag auf Schlag. Das machte Freude und war ein Genuss, denn der im Spiel erzielte Lottogewinn zahlte sich auch für die völlig begeisterten Besucher aus.

Zum Schluss bedankte sich Sitzungsleiter Otto Trabold bei allen Aktiven und Helfern, die zu diesem „Super-Abend“ beitrugen. Mehrfach stehende Ovationen, Zugabe- Rufe und Beifalls-Raketen während des Programmverlaufs dokumentierten die Freude des Publikums, und waren Ansporn und Lohn für alle aktiven beteiligten Fastnachts- Narren. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ endete eine unvergessliche Sitzung. Danach wurde die Party in die Bar verlegt und es wurde noch so richtig abgefeiert – denn: je später der Abend, desto schöner die Gäste. hape

Info: Bilder von der Prunksitzung gibt es unter www.fnweb.de in einer Galerie.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020