„Königliches“ Teppichstück

Seckach/Heilbronn.Am Anfang stand eine verrückte Idee am Rande des Queen-Besuchs in Frankfurt, am Ende ein guter Zweck: Spontan bat die Kinderbuch- und Krimi-Autorin Gisela Sachs vor fünf Jahren die Arbeiter um ein Stück des roten Teppichs, über den die Queen ins Rathaus geschritten war.

Der Wunsch wurde prompt erfüllt. Nun wollte die gebürtige Adelsheimerin das „königliche“ Stück Teppich versteigern – zugunsten des Kinder- und Jugenddorfs Seckach-Klinge (die FN berichteten).

Tatsächlich fanden sich Interessenten für das Souvenir, und so ist das Teppichstück inzwischen im Besitz von Elisabeth König. Wie Gisela Sachs berichtet, hat die neue Eigentümerin des Teppichs eine Schwäche für alles „Königliche“ – kein Wunder, bei dem Nachnamen. Elisabeth König hat neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft und interessiert sich für die schottische und englische Geschichte, besonders aber für Königin Elizabeth.

Auch im Jugenddorf Klinge freut man sich über die Aktion und die Spende, berichtet Gisela Sachs.

Ihr Teppichstück habe einen passenden Nachbesitzer gefunden, habe Dorfleiter Christoph Klotz gedankt. sab

