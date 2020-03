„Klingegemeinschaft über Jahre gelebt“

Der Ehrenbürger der Gemeinde Seckach, Pfarrer Herbert Duffner, bekam am Empfang anlässlich seines 90. Geburtstags ein besonderes Geschenk überreicht.

Seckach. Geburtstage sind Feiertage. Es gibt Geschenke und Freunde kommen zu Besuch, um zu gratulieren. Mit zunehmendem Alter weiß man den jährlichen Ehrentag noch mehr zu schätzen. Das Privileg, 90 Jahre alt zu werden, haben nicht viele und das muss dementsprechend gefeiert werden. Am Freitag würdigten zahlreiche Gäste den 90. Geburtstag von Seckachs Ehrenbürger und ehemaligen Leiter des Kinder- und Jugenddorfs Klinge, Pfarrer Herbert Duffner, im Bernhardsaal. Bereits am 22. Februar hatte Duffner Geburtstag, feierte diesen aber an seinem Wohnort am Bodensee. Der Feierstunde ging ein Gottesdienst voraus. Der Empfang wurde musikalisch umrahmt von Kalman Irmai. Kinder und Jugendliche des Jugenddorfs eröffneten das Programm und überbrachten ihre Glückwünsche mit einer Gesangsnummer.

30 Jahre Dorfleiter

Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2000 leitete der Geistliche über 30 Jahre hinweg das Kinder- und Jugenddorf. Und auch heute hat der Pfarrer im Ruhestand noch einen engen Draht zu seiner alten Heimat im Bauland.

Der Vorstand des Vereins Kinder- und Jugenddorf Klinge, Dr. Christoph Klotz, sprach in seinen Begrüßungsworten von einem „steinigen Weg“, den der Pfarrer in seiner Zeit als Leiter des Kinder- und Jugenddorfs gegangen sei. „Ihnen war von Anfang an das Gespräch wichtig und Sie setzten sich dafür ein, dass die Klinge weltoffen wurde.“

Zahlreiche Veränderungen und Fortschritte hat der Priester miterlebt. „Er hat das Zusammenwachsen der Ortsteile unterstützt, internationale Kontakte gepflegt und nicht zuletzt dazu beigetragen, den Fußballdamen der Region eine neue Heimat zu geben, welche sich im Jahr 1981 zum SC Klinge Seckach zusammenschlossen. Sie halfen im Umland als Priester aus“, betonte Thomas Ludwig, der Bürgermeister der Gemeinde Seckach, „ihre erfolgreiche Arbeit ist noch heute unvergessen.“ Der Rathauschef freute sich über den Besuch: „Es ist uns eine große Freude, Sie bei guter Stimmung und bester Gesundheit zu begrüßen.“

Landrat Dr. Achim Brötel hat seit jeher ein enges Verhältnis zum Jubilar: „Unsere erste Begegnung liegt inzwischen fast 40 Jahre zurück. Sie waren damals Leiter des Kinder- und Jugenddorfes und ich war Vorsitzender der Jungen Briefmarkenfreunde Buchen. Damals hätten wir beide allerdings sicher nicht daran gedacht, dass wir uns heute hier im Bernhardsaal zur Feier ihres 90. Geburtstags wiedersehen würden.“

Der Vorsitzende der Stiftung „Bücherei des Judentums Buchen“ ,Hermann Schmerbeck, und Meinrad Edinger, der Geschäftsführer des Caritasverbandes Neckar-Odenwald-Kreis, schlossen sich den Reihen der Grußwortredner an. „Sie haben die Klingegemeinschaft über Jahre gelebt, Sie waren dafür berufen“, so Edinger.

Bevor Herbert Duffner jedoch nach Seckach kam, schrieb er 1953 seine Abschlussarbeit an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg zu dem Thema „Über das Gespräch“.

„Ich hatte die Unverschämtheit, eine Arbeit zu schreiben, die nicht erwünscht war“, erzählte der Pfarrer. Denn bei einem auswärtigen Semester in München während seines Studiums lernte er Martin Buber und dessen Werk „Ich und Du“ kennen. Davon inspiriert beschäftigte sich Duffner in seiner Diplomarbeit mit dem Zusammenwirken des Judentums und der katholischen Kirche. Vor der Abgabe musste er sein Vorhaben jedoch vom Bischof absegnen lassen. Dieser fand die Arbeit „sehr interessant“ und bat ihn, damit zu promovieren.

Spezialist für Judentum werden

„Ich sollte Spezialist für das Judentum werden, dabei wollte ich eigentlich für die Leute da sein“, erklärte der Geistliche. Seine Büchersammlung hat mittlerweile einen Platz im ehemaligen „Beginen-Klösterle“ in der Buchener Innenstadt gefunden und wird von der „Stiftung Bücherei des Judentums Buchen“ betreut.

Die Bibliothek ist eine der größten jüdischen Bibliotheken in deutscher Sprache in der gesamten Bundesrepublik. Die Stiftung rief Herbert Duffner selbst ins Leben, nachdem klar wurde, dass die Büchersammlung nicht mehr privat untergebracht werden kann.

Veröffentlicht wurde seine Abschlussarbeit jedoch nicht – bis jetzt: Als Geschenk anlässlich seines 90. Geburtstages überreichten die beteiligten Ehrengäste dem Jubilar eine Festschrift, die seine Diplomarbeit beinhaltet und von Dr. Georg Kormann im Bernhardsaal bei der Feierstunde vorgestellt wurde. Dem ehemaligen Mitarbeiter des Kinder-und Jugenddorfs oblag auch die Auf- und Ausarbeitung dieser Arbeit.

Die Festschrift ist in Zusammenarbeit des Vereins Kinder- und Jugenddorf Klinge, der Gemeinde Seckach, dem Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis und der Stiftung „Bücherei des Judentums Buchen“ entstanden.

