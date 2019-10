Kirchenjugend in Lahr zu Gast

Großeicholzheim/Rittersbach.Zum Treffen der evangelischen Jugend in Baden fuhren am letzten Septemberwochenende dreizehn Jugendliche mit Pfarrer Stromberger aus der Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach nach Lahr.

Das „YouVent“ mit circa 2000 Teilnehmern findet alle zwei Jahre an einem anderen Ort in Baden statt. In diesem Jahr stand es unter dem Motto „A place to be“.

Persönlicher DJ

Nach der Ankunft mit dem Zug bezog die Gruppe ihr Quartier in einem Klassenzimmer des Scheffelgymnasiums. Anschließend ging es zum Eröffnungsgottesdienst. Nach dem Gottesdienst legte „DJ Faith“ aus Stuttgart Musik auf, die alle zum Tanzen animierte. Bei der Tagesschlussandacht berichtete der DJ dann ganz persönlich, warum für ihn der Glaube an Gott eine wichtige Rolle spielt.

Am Samstag standen verschiedene Aktionen auf dem Programm, unter anderem ein Workshop speziell für Konfirmanden und ein Besuch im Hochseilgarten, der in der Christuskirche in Lahr aufgebaut worden war.

Im Finale gewonnen

Abends nahmen die Jugendlichen am „Moonlight-Volleyball-Turnier“ teil. Unter neun teilnehmenden Mannschaften spielte sich die Gruppe über die Vorrunde und Zwischenrunde bis ins Finale, das mit 15:4 gegen das Team aus Karlsruhe-Rüppurr gewonnen wurde.

Am Sonntag stand noch der Abschlussgottesdienst auf dem Programm, bevor es wieder mit dem Zug nach Hause ging.

Auch aus Dallau/Auerbach, Mosbach und Mudau waren Jugendliche der Kirchengemeinde beim „YouVent“ zu Gast und erlebten ein abwechslungsreiches Wochenende in Lahr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019