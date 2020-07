Kinder gewinnen 2500 Euro

Großeicholzheim.Die Gewinner des Landeswettbewerbs „Baden-Württemberg blüht“ 2019 stehen fest.

„Ich freue mich über die zahlreichen Bewerbungen, die vielfältigen und außergewöhnlichen Ideen zur Stärkung der Biodiversität im Land und das außerordentliche Engagement der Teilnehmenden des Wettbewerbs Baden-Württemberg blüht“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, anlässlich der Preisverleihung zum Wettbewerb „BW blüht 2019“ am Mittwoch im Kloster Bebenhausen.

Über 100 Bewerbungen

Über 130 Bewerbungen sind beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Jahr 2019 eingegangen.

Ausgezeichnet wurden zehn Gewinner, die sich jeweils über ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro freuen können. Darunter auch ein Projekt des Kindergartens und der Grundschule in Großeicholzheim.

„Der Schutz unserer Arten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es gibt bereits viele Ideen und Initiativen, die vorbildlich sind. Dies hat unser Wettbewerb gezeigt. Wir wollen mit den ausgewählten Projekten Beispiele aufzeigen und Anregungen geben, was jeder in seinem Umfeld für den Erhalt der Artenvielfalt leisten kann“, betonte der Minister. Die Gewinner des Wettbewerbs wurden von einer Fachjury gekürt, welche aus zwölf Vertretern von verschiedenen Verbänden, aus der Wissenschaft und der Verwaltung besteht.

Es handelt sich jeweils um zwei Gewinner aus den Kategorien ‚Stadt und Gemeinde‘, ‚Unternehmen‘, ‚Verband und Verein‘, ‚Schule und Kindergarten‘ sowie ‚Sonstige Akteure‘. Zusätzlich wurden drei Sonderpreise vergeben.

Bei der Auswahl der Sieger hat das Gremium unter anderem die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren bewertet.

„Ich gratuliere den Gewinnern des Wettbewerbs und freue mich, dass das Ziel, die Biodiversität in Baden-Württemberg zu stärken und zur Bewusstseinsbildung über die Bedeutung der biologischen Vielfalt in der Gesellschaft beizutragen, mit unserem Wettbewerb gelungen ist“, unterstrich Minister Peter Hauk , der die Preise an die Gewinner überreichte

Preis für Projekt erhalten

Aus der Kategorie „Schule und Kindergarten“ gratulierte Peter Hauk dem Kindergarten und der Grundschule Großeicholzheim für das Projekt „Schmetterlingsgarten und Insektenhotel“.

