Kinder freuen sich über eine neue Schaukel

Klinge.Obwohl Dr. Friedrich Mertz und Jörg Kegelmann vom Kiwanis-Club Möckmühl das Geld für die neue Schaukel für das Spielgelände des Klinge-Schulkindergartens „St. Theresia“ gespendet hatten, zeigten sie sich bei der offiziellen Übergabe beeindruckt vom neuen Spielgerät. Auch Klinge-Verwaltungsleiter Dieter Duda und Öffentlichkeitsreferentin Jana Brauß sowie Annette Mohr-Wachter als Gruppenleiterin von Haus Konrad und Bernd Grimm als Leiter des Schulkindergartens waren gekommen.

Unterstützung keine Seltenheit

Wie Jana Brauß ausführte, ist es keine Seltenheit, dass der Kiwanis-Club Kosten für Dinge übernimmt, die das Jugendamt ablehnt, beispielsweise einen Laptop zum Schularbeiten machen oder Spezialbettwäsche für ein Kind mit Allergie. Die Schaukel-Spende kam auf Initiative von Dr. Mertz zustande, der alle Freunde und Geschäftspartner pünktlich zu seinem 50. Geburtstag statt um Geschenke um Spenden zugunsten der Klinge-Schaukel gebeten hatte und so knapp 3660 Euro erhielt.

In seinem Dankeschön an die Spender erläuterte Verwaltungsleiter Duda die Kostenaufteilung, denn „eine solche Schaukel macht deutlich mehr Arbeit, als man glauben mag und kostet durch die sehr hohen Sicherheitsvorgaben auch deutlich mehr“. Die Schaukel selbst kostete etwa 2000 Euro, das Material für den Fallschutz und die Umrandung sowie die Baggermiete noch einmal rund 2500 Euro zuzüglich Personalkosten. Wie Dieter Duda mit einem „Riesendankeschön“ an Dr. Friedrich Mertz betonte, sei dies alles und vieles mehr in der Vergangenheit ohne die Unterstützung und die immer wieder großartigen Spenden des Kiwanis-Clubs nicht möglich gewesen. L.M.

