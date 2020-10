Kein Grund, die Sektkorken knallen zu lassen

„Ein Stichwort, dass die Adrenalin-Produktion befördert“. So umschreibt Landrat Dr. Achim Brötel die Transversale. Im Kreistag plädierte er dafür, auf die weitere Planfeststellung zu verzichten.

Seckach/Buchen. „Ich will Ihnen vorschlagen, den Planfeststellungsantrag zurückzunehmen und die Planungen einzustellen“. Das erklärte Landrat Dr. Achim Brötel am Mittwochnachmittag im Rahmen der Etateinbringung im Kreistag in Strümpfelbrunn (die FN berichteten). „Schweren Herzens“ habe er sich dazu durchgerungen.

In der Region ist diese Ankündigung – mehr ist es noch nicht, denn im Moment gilt noch eine andere Beschlusslage im Kreistag – auf gemischte Reaktionen stoßen. In Bödigheim, Seckach und Zimmern protestieren die Bürger bereits seit längerem gegen den zunehmenden Verkehr. Denn seit der Eckenbergtunnel freigegeben ist, nutzen viele Autofahrer und vor allem Lastwagenlenker den schnelleren und zumindest bequemeren Weg über die Landesstraße 519, wenn sie von der Autobahn nach Buchen und Walldürn wollen oder umgekehrt.

Empörte Bürger

Wie werden die Bürger in Seckach, Zimmern und Bödigheim also reagieren? „Mit Empörung“, sagt Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig mit Nachdruck. Schließlich habe man den Verkehr durch den Bau der Ortsumfahrung Adelsheim und den Tunnel bewusst auf die Landesstraße gelenkt. „Andere werden entlastet, wir werden belastet. Das ist ein Riesenproblem. Es reicht nicht, zu sagen, die Transversale ist gestorben. Wir erwarten Alternativen. Und Unterstützung bei der Lösung.“ Das könne zum Beispiel eine Geschwindigkeitsbegrenzung sein, oder auch bauliche Maßnahmen.

Das Argument der stark gestiegenen Kosten müsse man wohl akzeptieren. Aber: „Einfach so hinnehmen können wir das nicht. Adelsheim und Osterburken wurde geholfen. Darauf haben auch die Bürger in Zimmern, Seckach und Bödigheim einen Anspruch“, so Ludwig.

Osterburken für andere Variante

Andererseits wehrten sich in Hemsbach Bürger gegen die Straße, denn an dem Osterburkener Teilort sollte die aktuelle Trasse der Transversale entlangführen. „Trotzdem knallen in Osterburken jetzt nicht die Sektkorken“, so Bürgermeister Jürgen Galm auf Nachfrage der FN. Sicher seien die Bewohner im Gebiet „Hohe Steige“ erleichtert, wenn die Transversale nicht komme. Bei ihnen mache sich jetzt schon der Lärm der B-292-Umfahrung bemerkbar.

Gute sachliche Gründe

Andererseits würden Bofsheim und auch Osterburken selbst sicher von der Straße profitieren. Es bestehe ein Gemeinderatsbeschluss, wonach man die Transversale nicht grundsätzlich ablehne, jedoch eine andere Trassenführung, die Variante 2F, bevorzuge.

Für Roland Burger steht fest: „Das Thema muss inhaltlich diskutiert werden. Das Projekt Transversale basiert schließlich auf einem Kreistagsbeschluss. An den guten sachlichen Gründen für diesen Beschluss hat sich aus meiner Sicht nichts geändert.“ Dass sich die Kostenprognose seit der Projektierung mit 54,5 Millionen Euro vervierfacht habe, sei neu. „Die Fragen, die nun geprüft werden müssen, lauten aus meiner Sicht: Haben wir vor dem Hintergrund dieser Kostenentwicklung grundsätzlich noch eine Förderchance? Und wie hoch wäre der Eigenanteil, der vom Landkreis selbst finanziert werden müsste?“ Ihm sei klar, so Burger, dass der Landkreis die Straße nur bauen könne, wenn die Aufgabe finanziell zu stemmen sei. Nähere Informationen dazu fehlten aber bislang.

„Die Kreisstraße 3972, besser bekannt als Transversale Eberstadt-Adelsheim, beschäftigt uns schon seit Mai 2005. Damals hat der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr, noch unter dem Vorsitz von Landrat Piepenburg, den Auftrag zur Vorplanung erteilt. So lang ist das schon her“, blickte Brötel am Mittwoch zurück. Ziel sei es gewesen, Walldürn und Buchen besser an das überörtliche Straßennetz anzubinden – durch eine ortsdurchfahrtsfreie Route bis zum Autobahnanschluss Osterburken.

Blick zurück auf die Planung

Die sieben Kilometer lange neue Kreisstraße soll nach der aktuellen Planung kurz nach Eberstadt auf dem Höhenrücken beginnen und dann vor dem Eckenbergtunnel bei Hemsbach an die neue Ortsumfahrung Adelsheim anschließen. Im Dezember 2005 sei die Transversale mit Kosten von damals 13,7 Millionen Euro für das Förderprogramm GVFG angemeldet worden. Das Planfeststellungsverfahren laufe seit Juni 2009, so der Landrat.

Allerdings gebe es jetzt „klare Signale“, dass man mit einem positiven Planfeststellungsbeschluss rechnen könne. Deshalb müsse der Kreistag nun die „spannende Frage der Umsetzbarkeit, vor allem aber der Finanzierbarkeit“ diskutieren. So sehe es die geltende Beschlusslage vor.

Für Brötel hat sich die Welt allerdings inzwischen geändert. Im Umwelt- und Naturschutzrecht gebe es deutlich höhere Anforderungen. Außerdem habe das Regierungspräsidium schon beim Bau der Ortsumfahrung Adelsheim schmerzlich erfahren müssen, dass die Hangbefestigung am Eckenberg zu erheblichen Mehrkosten führte. Auch für die Transversale müsste man stark in den Eckenberg eingreifen. Die letzte Fortschreibung stehe bei 54,5 Millionen Euro. „Das ist ziemlich genau vier Mal so viel wie 2005“, so Brötel.

Deshalb stelle sich die Frage, ob es noch verantwortet werden könne, das Planfeststellungsverfahren fortzuführen, zumal dafür fortlaufend Planungskosten anfallen. Er selbst habe diese Frage für sich beantwortet, so Brötel – mit dem bekannten Ergebnis. „Die Transversale wäre zweifelsohne eine riesige Chance gewesen“, sagte Brötel am Mittwoch. „Wenn man politisch verantwortungsvoll handeln will, muss man aber auch die Nachteile und Risiken in die Abwägung einbeziehen.“

Die Frage, ob das Verfahren beendet werden soll, muss in den nächsten Wochen diskutiert werden. Voraussichtlich im Dezember soll im Kreistag entschieden werden. Im Etatentwurf gibt es keine Mittel für die Transversale mehr.

