Kalender fürs neue Gemeindehaus

Großeicholzheim.Die Evangelische Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach hat einen Kalender mit zwölf Großeicholzheimer Dorf-Motiven entworfen, der für 19 Euro erworben und bestellt werden kann. Der Kalender ist im DIN A4-Querformat und als „immerwährender Kalender“ nicht an ein bestimmtes Jahr gebunden. Der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders kommt dem geplanten Neubau des Evangelischen Gemeindehauses zugute.

Auf der Homepage der Kirchengemeinde www.ev-grosseicholzheim.de oder im Pfarramt kann ein Probeexemplar besichtigt werden. Bestelllisten liegen in Geschäften und Einrichtungen in Großeicholzheim und Seckach und in der Kirche aus. Bestellungen gehen an das Pfarramt (06293/370) oder Elke Siegrist (06293/1730) sowie an info@ev-grosseicholzheim.de per E-Mail.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020