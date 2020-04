Jubiläumsfeier findet nicht statt

Großeicholzheim.Eigentlich hätte zusammen mit dem traditionellen Maibaumfest das 100-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Großeicholzheim stattfinden sollen. Aber aufgrund der Corona-Auswirkungen müsse dieses „runde Fest“ leider verschoben werden, betonte Abteilungskommandant Erhard Saffrich.

„Es war unser Bestreben, dieses besondere Jubiläum zusammen mit dem jährlichen Maibaumfest und der gesamten Bevölkerung zu begehen“, so Saffrich weiter.

Wegen der Corona-Pandemie

Doch nun ist alles ganz anders gekommen, denn die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass Menschenansammlungen jeder Art – und damit auch öffentliche Feste und Feiern –noch auf Wochen und Monate hinaus untersagt werden. Deshalb hat sich die Führungsspitze der Freiwilligen Feuerwehr Großeicholzheim schon frühzeitig aus freien Stücken dazu entschlossen, ihr Jubiläumsfest auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Gerade in Krisenzeiten müssen die Feuerwehren als wichtiger Bestandteil der sogenannten Blaulichtorganisationen rund um die Uhr in höchstem Maße einsatzbereit sein. Diesem Ziel gilt nun die ganze Konzentration. „Zumal ja auch die regelmäßigen Übungsabende bis auf Weiteres nicht durchgeführt werden können“, sagte der Abteilungskommandant weiter.

Gleichwohl soll schon an dieser Stelle ein kurzer Blick auf die Geschichte der Jubiläumswehr geworfen werden, denn auch die Jahre, in denen die Gründung der Feuerwehr stattfand, waren von Not und vor allem von schwierigen politischen Verhältnissen geprägt. Es war bereits am 8. Oktober 1918, also wenige Tage vor dem Ende des I. Weltkrieges, als die Aufstellung einer „Feuerlöschmannschaft“ beschlossen wurde.

Die Anschaffung der ersten Feuerwehrspritze erfolgte im Jahre 1920 und im Frühjahr 1938 fand die Umwandlung der Pflichtfeuerwehr in eine Freiwillige Feuerwehr statt.

Der ein Jahr später beginnende Zweite Weltkrieg forderte auch unter den Feuerwehrkameraden viele Opfer. So musste von 1942 bis 1945 eine Frauenfeuerwehr die entstandenen Lücken schließen. Dass auch der Wiederaufbau nach Kriegsende sehr mühsam und mit einfachsten Mitteln erfolgen musste, braucht nicht näher erwähnt zu werden.

Hier brachte erst der im Jahr 1970 eingeweihte Neubau des Feuerwehrgerätehauses den entscheidenden Durchbruch in die Neuzeit. Im Zuge der Gemeindereform im Jahr 1972 wurden auch die Feuerwehren der drei Ortsteile zu einer Freiwilligen Feuerwehr mit den drei Abteilungen Seckach, Großeicholzheim und Zimmern zusammengefasst. Deren Zusammenwirken verdient schon längst das Prädikat „vorbildlich“.

Als äußeres Zeichen der großen Schlagkraft der Abteilung Großeicholzheim kann nicht zuletzt die im Jahr 2013 stattgefundene Indienststellung des Staffellöschfahrzeugs LF 10/6 genannt werden. „Wer hätte bei der Gründung vor 100 Jahren gedacht, dass die Wehr jemals ein Einsatzfahrzeug mit Löschwasserbeladung in ihrem Besitz haben würde?“, betonte auch Bürgermeister Thomas Ludwig mit Stolz.

Mehrere tausend Einsätze

Von Ordnungsdiensten über technische Hilfeleistungen bis hin zu Großbränden war die Feuerwehr Großeicholzheim in den 100 Jahren ihres Bestehens viele tausend Mal im Einsatz und sorgte damit für die Sicherheit von Leib und Leben sowie den Schutz von Hab und Gut der gesamten Bevölkerung.

Aber auch ihren kulturellen Auftrag hat die Freiwillige Feuerwehr Großeicholzheim bis heute stets im Blick, wofür unter anderem der weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Weihnachtsmarkt rund ums Wasserschloss und die sehr lebendige Partnerschaft mit der Ortswehr Mengelsdorf-Biesig in Reichenbach (Oberlausitz)die besten Belege sind.

Dieser kleine Rückblick soll als Einstimmung auf das Jubiläumsfest dienen, welches nachgeholt werden soll, sobald es die gesamtgesellschaftliche Lage und die gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020