„Jetzt fehlt in Seckach nur noch eine eigene Brauerei“

Seckach.„De Solarpark is jetzt endlich kumme, des lässt die Gemeindekasse ganz schön brumme. Die Sunn soll scheine Dach und Nacht, dass immer Thomas’ Sparschwein lacht!“ – So das Motto der diesjährigen Schlotfeger-Kampagne und die Hoffnung von Sitzungspräsident 04 Christian Schneider. 04, weil er sein Konzept nicht mehr beschriebenen Blättern, sondern dem Tablet entnahm. Außerdem ist das Motto Ausdruck des Hoffnungsschimmers, in der Zukunft keinen Schuldensack mehr übernehmen zu müssen, sondern auf anständige Rücklagen zugreifen zu können.

Thomas Ludwig ließ sich abführen

Doch auch in diesem Jahr überzeugten die Seggemer Narren mit einer überaus friedfertigen Machtübernahme, denn Bürgermeister Thomas Ludwig und sein Gemeinderatsgremium ließen sich nur zu gerne von den hübschen Gardemädchen aus dem Gebäude führen. Auf dem Rathausvorplatz läutete er mit den Narren der „Seggemer Schlotfeger“, der „Zimmermer Fugschelöcher“, „Aichelscher Schnäischittler“, „Getzemer“ Narren und der „Lemia“ Krautheim dann die heiße Phase der fünften Jahreszeit ein.

Zwischen den Reden von Bürgermeister Ludwig und Sitzungspräsident Schneider „zur Lage der Nation“ absolvierte das Narrenvolk bei großartiger Stimmung Schunkelrunden zur Musik der Schlotfeger-Kapelle unter Leitung von Martin Heß. Ludwig und Schneider merkte man eine gewisse Politikverdrossenheit an.

Das lag zum einen an zunehmenden Fake News, Lügen und indiskutablen Regierungschefs und -gepflogenheiten. Zum anderen an schlecht organisierten Zuschüssen zu nicht realisierbaren Gesetzesvorlagen, wie einlaut Gesetz nötiger Kindergartenneubau, den die Gemeinde unmöglich allein finanzieren könne. Der Schultes und sein Gemeinderat freuten sich über die närrische Auszeit. Christian Schneider versprach, dass die Schlotfeger ihr Möglichstes tun, um die Stimmung im Seckacher Rathaus und im Narrenvolk im Rahmen der 16. „Schlotfeger“-Faschenacht deutlich anzuheben. Schneider meinte, das weltliche Gremium habe mit der Genehmigung der Solarparks eine gute Vorlage geliefert, denn mit dem eigenen Strom werde die Gemeinde nun autonom. Da in „Seggi“ immer die Sonne scheine, sei eine gute Geldquelle am Sprudeln. Nun fehle Seckach nur noch eine eigene Brauerei, denn bei der neuen Regentschaft würde diese nicht pleitegehen. Seggi Helau! L.M.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020