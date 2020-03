Jahr mit gravierenden Veränderungen für den MGV

Großeicholzheim.Ein Jahr mit gravierenden Veränderungen in der Vereinsgeschichte des Männergesangvereins Großeicholzheim liegt hinter den Mitgliedern, die sich im Sängerheim zur Jahreshauptversammlung trafen.

„Neue Chancen“

Wie der langjährige Vorsitzende Klaus Rinklin betonte, habe man sich nach 147 Jahren aufgrund der zunehmenden Altersstruktur (Altersdurchschnitt 68 Jahre) und dem Mangel an neuen Mitgliedern dazu entschlossen, sich offiziell mit dem MGV Auerbach zusammen zu schließen.

„Dadurch eröffnen sich hoffentlich neue Chancen, beide Vereine am Leben zu erhalten und so der Historie gerecht zu werden“, betnte rinklin in seiner Ansprache. Weiter begrüßte er neben Bürgermeister Thomas Ludwig auch die Ehrenmitglieder sowie Vertreter der örtlichen Vereine und – zur Freude aller – zwei neue Sänger aus Auerbach.

Sein Dank galt allen, die sich in den verschiedensten Positionen für die Interessen des Vereins und zur Förderung des Deutschen Liedgutes eingesetzt hatten, den örtlichen Vereinen für das gute Miteinander und der Gemeinde für ihre Vereinsförderung.

Erfreut zeigte sich der Vorsitzende über die Tatsache, dass sich sowohl Aktive als auch Funktionäre dem Zusammenschluss äußerst aufgeschlossen stellen und das trotz des Mehr an Veranstaltungen, Terminen, Wegstrecken und Proben.

Eigenständigkeit bewahren

Mit Klaus Bayer und Robert Fass verfüge man über zwei profunde Dirigenten, denen Reinhard Eberle und Hubert Knapp als Stellvertreter zur Seite stehen. Trotzdem wolle man weiter um neue Mitglieder im Chor und im Verein werben und die Eigenständigkeit beider Vereine beibehalten.

Wichtige Termine

An wichtigen Terminen stehen unter anderem das Maibaumstellen am 25. April in Großeicholzheim und am 30. April in Auerbach, das Sommerfest in Mittelschefflenz am 9. Mai, das Kirchenkonzert am 30. Mai in Großeicholzheim, das Sommerabschlussfest am 18. Juli, der musikalische Abend in der örtlichen Tenne am 17. Oktober und die Teilnahme am Volkstrauertag und an der Auerbacher Kerwe an. Der Jahresausflug führt am 19. September nach Bad Kissingen.

Im Anschluss erinnerte Schriftführer Berthold Schmedding ausführlich an die Inhalte der Veranstaltungen und Aktivitäten im Berichtszeitraum und ließ auch noch die geselligen Zusammenkünfte Revue passieren. Wolfgang Blatz berichtete über einen ausgeglichenen Kassenstand und über die Anschaffung der neuen gemeinsamen T-Shirts für die Chormitglieder.

Da Fritz Eberle für die Kassenprüfer allerdings keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatte, erteilten die Mitglieder als Dankeschön für die geleistete Arbeit dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung.

Dirigent Klaus Bayer hob den nun den stimmgewaltigen Chor hervor und lobte die allgemeine positive Motivation der Aktiven.

Als richtigen Weg in die Zukunft bezeichnete Bürgermeister Ludwig den gesanglichen Zusammenschluss mit Auerbach und dankte dem Chor für die Umrahmungen diverser Veranstaltungen. Dem schlossen sich auch Erhard Saffrich für die Feuerwehr und Rudi Reuter für den TC an, ehe man zum geselligen Teil überleitete. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.03.2020