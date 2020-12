Seckach.Wer mehrere Altreifen illegal auf ein Wiesengrundstück in der Straße „Am Berg“ in Seckach abgelegt hat, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei in Buchen.

Ein Unbekannter hinterließ insgesamt 14 Altreifen auf der Wiese der Gemeinde Seckach und entfernte sich anschließend unerkannt, teilten die Beamten mit.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.12.2020