Höhepunkt ist das Pokalspiel

Großeicholzheim.Die Fußball-Abteilung des SV Großeicholzheim veranstaltet ihr Sportfest von Freitag, 19. Juli, bis Montag, 22. Juli. Der Freitagabend wird mit dem Straßencup eröffnet.

Am Samstag geht es dann bereits um 9 Uhr mit „Wandern mit Adventure Herry“ los. Die Distanz beträgt etwa 30 Kilometer. Die Wanderung verläuft über Seckach, die Klinge, nach Zimmern (Versorgungsstation) und zurück nach Großeicholzheim. Die Ankunft ist gegen 16 Uhr geplant.

Auf dem Sportgelände beginnen ab 14 Uhr die Spiele der C-, B- und der A-Jugend, bevor abends ab 21 Uhr die „Welcome-Sommer-Party Vol.10“ mit DJ Odenwald stattfindet. Die Happy Hour findet von 21 bis 22 Uhr statt. Den sportlichen Auftakt am Sonntag übernimmt schon in den Morgenstunden die Radsportabteilung mit zwei geführten Touren.

Im Anschluss rückt dann ab 12.30 Uhr erneut die Fußballjugend ins Rampenlicht mit der F-Jugend, den Bambini sowie der C- und D-Jugend. Zuvor ist um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Ingolf Stromberger und Gemeindereferentin Ute Hodel. Das Hauptspiel im Anschluss an die Jugendspiele bestreitet die Erste Mannschaft in der ersten Runde des Kreispokals gegen die SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen. Am Sportfestmontag geht es ab 18 Uhr mit Firmen- und Seniorenspielen weiter, ehe die AH den sportlichen Abschluss bietet. Auch am Montag werden Besucher ab der Mittagszeit bewirtet. Abends ist dann ab 19 Uhr Unterhaltung mit den „Guggenbach Buam“. Die Kaffeebar ist am Samstag, Sonntag und Montag bis circa 17.30 Uhr im Sportheim geöffnet.

