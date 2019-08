Herzen berührt und zum Nachdenken angeregt

Seckach.Abschalten vom Alltag, die Seele baumeln lassen beim vermutlich bestmöglichen Wochenendausklang mit Musik vom Feinsten und nachdenkliche Geschichten genießen, dieses Angebot präsentierten das SOS-Jugendorchester mit Dirigent Stefan Kraus sowie das „XXL“-Orchester für rund eineinhalb Stunden in der Pfarrkirche St. Sebastian.

Das „XXL“-Orchester besteht aus den Musikvereinen Oberschefflenz und Seckach unter ihren Dirigenten Bernd und Martin Heß.

Unter den zahlreich erschienenen Fans dieser Kapellen begrüßte der Vorsitzende Hermann Schmitt auch Pfarrer Rudolf Bschirrer und Diakon Matthias Nasselu als Vertreter der Hausherren und dankte ihnen für die Überlassung der Kirche für das Konzert.

Danach eröffneten die SOS-Jungmusiker das ebenso unterhaltsame wie abwechslungsreiche Konzert unter anderem mit dem Taizé-Lied „Halleluja“ und „No one is alone“. Gespickt mit vielen Geschichten über den Kampf zwischen zwei Wölfen im Innern jedes Menschen, vom kleinen gefallenen Engel oder über das Stein-Kiesel-Sand-Experiment, mit dem man einen Behälter ganz voll machen kann, gelang es Martin Heß, die Herzen zu berühren, so manchen zum Nachdenken zu bringen und den Abend noch kurzweiliger zu machen.

Temperamentvolle Musik

Bei der Musik des „XXL“-Orchesters konnte man eine stete Steigerung verzeichnen.

„Lobe den Herrn meine Seele“ machte den getragenen Start, „Romanza Siziliana“ steigerte das Temperament bis zu „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“, „Ins Wasser fällt ein Stein“ hallte kräftig unterstützt durch den Gesang der Besucher durch die Kirche.

Und dann erschallte das bekannte „Faith of Gods“ vor der Filmmusik „Gastoria“, zu der es zwar noch keinen Film gibt, den sich die Konzertbesucher aber ausdenken könnten.

Schließlich erklang als Schlussakkord das gewaltige „Gloria, Ehre sei Gott“ und forderte das begeisterte Publikum zu unumgänglichen Standing Ovations heraus, womit „You raise me up“ als Zugabe gesichert war.

Es war den Akteuren gelungen, ihr Publikum für nahezu zwei Stunden aus dem hektischen Alltag zu entführen mit dem Versprechen des Dirigenten Martin Heß: „Die nächsten Zugaben gibt es an unserem Weihnachtskonzert am 21. Dezember“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019