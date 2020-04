Haushaltsplan durchaus positiv

Der Gemeinderat in Se ckach tagte trotz der Coronakrise in der Seckachtalhalle und stellte den Haushaltsplan vor.

Seckach. Als weitgehend „fremdbestimmt“ bezeichnet der für die Finanzverwaltung der Gemeinde Seckach zuständige André Kordmann den knapp zehn Millionen Euro schweren Finanzhaushalt für das laufende Rechnungsjahr.

Verdeutlicht wurde dies durch die „nackten Zahlen“ in der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan im Rahmen der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates.

Hauptorgan der Kommune

Der Corona-Pandemie geschuldet, hatte Bürgermeister Thomas Ludwig vorsorglich und mit weitreichenden Vorsichtsmaßnahmen für die Sitzungsteilnehmer auf das größere Platzangebot der Halle zurückgegriffen.

„Der Gemeinderat ist und bleibt das Hauptorgan einer jeden Kommune und gerade in schlechten Zeiten müssen wir den ,Laden’ am Laufen halten. Eine Mentalität wie ,den Kopf in den Sand stecken’ würde uns auch nicht weiterbringen“, sagte das Gemeindeoberhaupt in seiner Haushaltsrede.

Wie dem Haushaltsplan zu entnehmen war, verschlechterte sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis um 473 400 Euro. Als Ursache dafür wurden insbesondere die Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich genannt.

Gegenüber der Vorjahresplanung müsse im aktuellen Haushaltsjahr einerseits mit einer deutlichen Erhöhung der Kreisumlage (282 800 Euro) und der Finanzausgleichsumlage (92 400 Euro) gerechnet werden, andererseits mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (73 100 Euro) und der kommunalen Investitionspauschale (37 100 Euro).

Wie den Gemeinderatsmitgliedern mit einem umfassenden Zahlenwerk vorgelegt wurde, sieht der Gesamtfinanzhaushalt 2020 Einzahlungen in Höhe von 8 949 200 Euro und Auszahlungen von 11 241 700 Euro vor. Die vorhandene Liquidität nimmt somit von rund 4 400 000 Euro um 2 292 500 Euro auf voraussichtlich 2 107 500 Euro zum Ende des Jahres ab, teilte der Gemeindekämmerer Kordmann mit.

1193 Euro Pro-Kopf-Verschuldung

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beläuft sich auf 314 400 Euro (im Haushalt 2019 waren es noch 824 600 Euro) und die ordentlichen Kredittilgungen liegen bei 197 800 Euro und können so aus dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes finanziert werden. Bürgermeister Thomas Ludwig: „Eine Kreditaufnahme sieht die Haushaltsplanung für 2020 nicht vor und somit können wir den Weg des kontinuierlichen Schuldenabbaus von 2 148 701 Euro (mit Eigenbetrieb Wasserversorgung ergibt sich ein Gesamtschuldenstand von 4 944 822 Euro) im Kämmereihaushalt weiter fortsetzen.“ Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 1193 Euro (Kämmereihaushalt 518 Euro und Eigenbetrieb Wasserversorgung 675 Euro).

Steuersätze festgesetzt

Die Finanzplanung für die kommenden Jahre prognostiziert den Haushaltsplan als durchaus positiv, allerdings ohne die Auswirkungen der Corona-Pandemie dabei zu berücksichtigen. Die Steuersätze wurden festgesetzt für die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe) auf 385 v.H., für die Grundsteuer B (Grundstücke) auf 355 v.H. und auf die Gewerbesteuer auf 360 v.H.

Wirtschaftsplan beschlossen

Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das laufende Rechnungsjahr. Gleiches galt für den vorgelegten Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Seckach“. Demnach enthält der Erfolgsplan Erträge von 532 800 Euro (Vorjahr 550 700 Euro) und Aufwendungen von 520 300 Euro (Vorjahr 545 700). Die Ein- und Ausgaben umfassen je 772 600 Euro gegenüber dem Vorjahr von 502 000 Euro. Im Rahmen der neuen Wasserversorgungskonzeption für die Gemeinde Seckach soll im Rahmen der zweiten Ausbaustufe Seckach an den Hochbehälter „Talberg“ eine zweite Einbindeleitung in die Hochzone und Schieberergänzungen erfolgen.

Hierzu wurde bereits das Büro Fritz Planung mit den nötigen Ausschreibungen beauftragt, deren Ergebnisse nun dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlagen. Demnach wurden vorbehaltlich der Förderzusage des Regierungspräsidiums die Firma Bokmeier aus Bad Mergentheim zum Angebotspreis von 221 617 Euro (Einspeiseleitung) und die Firma Alfred Link Hoch- und Tiefbau für 58 517 Euro (Umbau Knoten) mit den notwendigen Bauarbeiten beauftragt.

Soforthilfe vom Land

Abschließende gab Bürgermeister Ludwig noch bekannt, dass das Land Baden-Württemberg am 27. März beschlossen hat, den Kommunen (einschließlich den Landkreisen) 100 Millionen Euro Soforthilfe auszuzahlen. Das Geld sei überwiegend als Ausgleich für entgangene Kindergartenbeiträge gedacht. Der auf die Gemeinde Seckach entfallende Betrag belaufe sich auf 20 255 Euro. Wie der Bürgermeister betonte, reicht das nicht aus, um den Ausfall eines Monats abzudecken, sei aber als erste Soforthilfe „in Ordnung“. Doch die Kommunen benötigten nach dem Ende der Krise genauso Unterstützung wie die freie Wirtschaft.

Weiter erfuhr das Gremium, dass die fünf RIO-Gemeinden eine Werbeplattform für den örtlichen Einzelhandel, für Handwerker und Dienstleister entworfen haben, um den Bürgern Orientierung darüber zu bieten, „wer zurzeit wie auf hat“, aber auch zu Gunsten des örtlichen Gewerbes (die FN berichteten). Schließlich wurde auch betont, dass sich die Kommunen mit dem Landkreis und der Firma BBV für eine weitere gemeinsame Initiative zum Breitbandausbau zusammen schlossen (wir berichteten).

