Gottesdienst bald wieder in der Kirche

Großeicholzheim.Noch einige Tage gilt: „Wir feiern Gottesdienst zuhause“, so Pfarrer Ingolf Stromberger von der evangelischen Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach. Gottesdienstangebote im Fernsehen, Andachten im Internet und Andachtsvorschläge aus den Gemeinden verbinden viele „Kirchgänger“ auf den Sofas und den Terrassen. Die Kirchengemeinde hat auf ihrer Homepage www.ev-grosseicholzheim.de zudem einen Vorschlag für einen „Gottesdienst zuhause“ eingestellt. Wer diesen in Papierform bekommen möchte, kann sich beim Pfarramt melden (Telefon 06293/370).

Ab dem 10. Mai ist es wieder möglich, Gottesdienste in den Kirchen zu feiern. Der Ältestenkreis hat dafür ein Schutzkonzept erarbeitet. So muss zwischen den Gottesdienstteilnehmenden ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Auf den Gemeindegesang muss vorerst verzichtet werden. Schutzmasken sind keine Pflicht, werden aber empfohlen. Die Gottesdienste werden etwas kürzer dauern als gewohnt. Da der Kirchenraum aufgrund der Abstandsregel möglicherweise zu klein ist, wird ein zusätzlicher Gottesdienst gefeiert. In Großeicholzheim ist am 10. Mai um 9 Uhr und um 11 Uhr Gottesdienst, in Rittersbach um 10 Uhr. Gottesdienste zuhause werden weiter angeboten, ebenso die täglichen Video-Impulse auf der Homepage.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.05.2020