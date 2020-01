„Gleis 2 und 3 – immer eine Freude“

Wer als älterer Bürger am Bahnhof Seckach auf die Nutzung des Fahrstuhls zu den Gleisen 2 und 3 angewiesen ist, hat immer wieder aufkommenden Ekel zu bekämpfen. Immer wieder nutzen nämlich Unbekannte die Kabine, um sich in ihr zu erleichtern. Der Gestank von Urin ist nicht zu leugnen.

Ist man dann, auf welchem Weg auch immer, auf dem Bahnsteig angelangt, fallen weitere verbesserungswürdige Dinge auf. Unmengen von Kippen, überfüllte Müllsammelbehälter, Scherben auf dem Bahnsteig und im Gleisbett! Der linke offene Schaukasten ist demoliert. Die Elektroleitung hängt frei. Könnte sie noch stromführend sein? Eine fehlende Leuchtstoffröhre ist natürlich nicht erforderlich, denn der Kasten enthält keinerlei Aussage außer der Frage mit Filzstift nach einem Fahrplan.

Im rechten Schaukasten hängen zwei große Werbeplakate der Bahn in Sichthöhe. Der ungleich wichtigere Fahrplan hängt in einer kleinen Ausgabe in Bauchnabelhöhe und ist daher für normalgroße Sterbliche nur im Knien zu lesen. In besonderen Maße ärgerlich ist die Tatsache, dass der Fahrscheinautomat nicht auf Münzen reagiert. Wer sich dann beim Warten auf den Zug unbedacht auf einen der Sitze setzen will, sollte nicht den Sitz nehmen, der (wahrscheinlich) mal durch ein kleines Feuer verdreckt wurde.

Sind diese Um- und Zustände der Grund, dass Bödigheimer auf ihren Fahrten in die Landeshauptstadt erst in Osterburken den Dienst der Bahn in Anspruch nehmen?

