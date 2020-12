Gewinner der Spendenlosaktion

Seckach.Jeder Adventssonntag bringt einen weiteren Hauptgewinn in der „1-Euro-Spendenlosaktion“, die seit dem mehr als zehnjährigen Bestehen des Seckacher Förderkreises „Leben braucht Wasser“ nicht nur eine traditionsreiche Einnahmequelle zu Gunsten der Ärmsten der Armen in Peru ist, sondern dank treuer Sponsoren auch die schönsten Gewinne bringt. Am ersten Advent wurde die Losnummer 35790 gezogen. Für sie kann ein küchenfertig zerlegtes Reh, gespendet von Rainer Krug für das Projekt „200 WASH Einheiten in Lambayeque/Peru“, nach Absprache mit Bernhard Heilig, Telefon 0 62 92 /15 15, abgeholt werden. Nach dem zweiten Advent – und nach dem Lockdown– kann der Besitzer der Losnummer 37240 eine Erlebnisbesichtigung mit 20 Personen in der Distelhäuser Brauerei genießen.

Neben den Hauptpreisen, die an den Adventssonntagen gezogen werden – also die Lose auf jeden Fall aufheben – sind noch über 60 weitere attraktive Preise zu gewinnen, die Gewinn-Nummern dazu können auf der Homepage www.lebenbrauchtwasser-ev.de eingesehen werden. Wer den Förderkreis unterstützen und sich weitere Lose sichern will, kann diese bei Nahkauf Hovemann Seckach, Hairstyle Prestige Seckach, Modehaus Friederich in Adelsheim und beim Förderkreis „Leben braucht Wasser“ im Seckacher Finkenweg 4 erstehen. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020