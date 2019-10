Für die dunkle Jahreszeit gerüstet

Seckach.Je auffälliger Kinder gekleidet sind, desto besser und schneller werden sie von Verkehrsteilnehmern gesehen. Von weitem erkennbare Sicherheitswesten sind deshalb eine gute Möglichkeit, Kinder bei Ausflügen von Kindergärten oder auf dem Weg in die Schule, aber auch sonst zu schützen. Die Westen sollen nicht nur Unfälle verhindern, sondern auch zum sicherheitsbewusstem Verhalten beitragen. Die Sparkasse Neckartal-Odenwald stattet seit 2007 jährlich Kindergärten und Grundschulen kostenlos mit Kinder-Verkehrssicherheitswesten aus. In diesem Jahr nutzten rund 50 Kindergärten und 40 Grundschulen dieses Angebot, so dass 2600 Stück im Wert von über 6500 Euro rechtzeitig vor Beginn der dunklen Jahreszeit verteilt wurden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019