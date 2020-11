Freiluft-Gottesdienst an Weihnachten

Großeicholzheim.Aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen und der damit sehr eingeschränkten Platzzahl in den Kirchen haben sich die evangelische und die katholische Kirchengemeinde dazu entschlossen, an Heiligenabend gemeinsam etwas Neues auszuprobieren: Anstelle der auf katholischer Seite traditionellen Mitfeier der zentralen Christmette in Seckach sowie des üblichen Gottesdienstangebots in der evangelischen Kirche soll ein ökumenischer Freiluft-Gottesdienst gefeiert werden. Dieser findet am Donnerstag, 24. Dezember, um 17 Uhr im Park des Wasserschlosses statt. Nähere Informationen zum Gottesdienst werden kurzfristig bekanntgegeben. Sitzmöglichkeiten (gerade für ältere Menschen) werden vorhanden sein. Außerdem wird im Hinblick auf die Dauer des Gottesdienstes berücksichtigt werden, dass dieser im Freien stattfindet und daher auch mit entsprechenden Temperaturen zu rechnen ist.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020