Förderung neuer Ideen und Potenziale hat Priorität

Seckach.„Gerade in der Nutzung und Förderung von Potenzialen eines jeden Einzelnen steht für die Zukunft die Chance, zusammen mit einem großen Betätigungsfeld in der Gemeinschaft, durch den anstehenden gesellschaftlichen Wandel hindurch zu führen“, so Torsten Nehring als Gemeinschafsleiter des Verbandes Wohneigentum Seckach im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Pizzeria „Da Maria“.

Langfristig erhalten

Nur so werde es gelingen, den Ortsverband Seckach auch mittel- und langfristig erhalten zu können. Dementsprechend galt ein besonderer Dank des Vorsitzenden allen, die sich im Rahmen der Vorstandstätigkeiten und bei sonstigen Aktivitäten für die Belange des Vereins eingesetzt hatten, den örtlichen Vereinen für das harmonische Miteinander und der Gemeinde für die stete Unterstützung.

Ein besonderer Willkommensgruß galt Bürgermeister Thomas Ludwig, Peter Sitte als Vertreter des Bezirksvorstandes und dem Ehrenvorsitzenden Josef Kowatschitsch. Als lebendiger Verein sei man ein wichtiger Bestandteil in der Gemeinschaft, was auch durch die Präsentationen beim Sommerferienprogramm sowie durch diverse Kurse dokumentiert wurde. Nach diesen Grußworten der Gäste und dem Gedenken an die im Berichtszeitraum verstorbenen Mitglieder erinnerte Gemeinschaftsleiter Nehring unter anderem an die Bezirksversammlung bei der AWN in Buchen, wo auch die Mitgliederstärke von 107 des Ortsverbandes Seckach hervorgehoben wurde. Weiter resümierte er die Mitgliederversammlung, die 4. Pflanzentauschbörse auf dem örtlichen Rathausvorplatz, den jährlichen Sommerschnittkurs in Zimmern mit Gartenfachwart Lothar Meier und die Kräuterwanderung für Kinder durch Doris Öppling aus Götzingen.

Für einen reibungslosen Ablauf dieser Veranstaltung zeichneten sich Torsten Nehring, Ulla und Otto Schmutz verantwortlich. Im Mittelpunkt der traditionellen Stammtische standen nach wie vor der Erfahrungsaustausch, der Kontakt zwischen Vorstand und Mitgliedern und die Förderung neuer Ideen und Potenziale.

Einen ausführlichen Einblick in die Inhalte der gesamten Aktivitäten des Vereins gab Schriftführer Bernhard Aumüller, ehe Kassenwart Michael Schäfer über einen, trotz einiger Ausgaben, zufriedenstellenden Kassenstand berichtete. Da die beiden Kassenprüfer Angela Phillip und Ludwig Kohler keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder auf Antrag von Bürgermeister Thomas Ludwig dem gesamten Vorstand als kleines Dankeschön für die geleistete Arbeit einstimmig Entlastung.

Abschließend gab Torsten Nehring bekannt, das der erste Stammtisch in Seckach am 22. Mai, der Sommerschnittkurs in Zimmern im Juni, der Jahresausflug am 4. Juli, das Sommerfest in Großeichholzheim am 26. September und der zweite Stammtisch in Seckach am 23. Oktober stattfinden.

Für ihr überdurchschnittliches Engagement dankte er Gertrud Scheuermann, Michael Schäfer und Otto Schmutz mit einem Vereinspräsent. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020