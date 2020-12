Feuerwehr setzt Zeichen der Solidarität

Zimmern.In normalen Jahren stehen in der Adventszeit bei der Feuerwehr Zimmern die Besinnlichkeit und Kameradschaft im Vordergrund – aber auch die alljährliche Weihnachtsfeier der Feuer musste dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen.

Das Positive sehen

Doch die Freiwillige Feuerwehr Zimmern sieht in der Situation das Positive und spendet getreu dem Slogan „Gemeinsam mehr erreichen“ und „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“ einen Teil der entfallenen Kosten für das leckere Essen der Weihnachtsfeier an den Förderverein Schule und Hallenbad Seckach und dem neu gegründeten Förderverein des Kindergartens St. Franziskus Seckach.

Die beiden Vorstandsteams freuen sich über jeweils 250 Euro, bedanken sich bei der Führung der Feuerwehr Zimmern und wünschen allen Feuerwehrleuten eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und bereits heute ein erfolgreiches und einsatzarmes Jahr 2021.

Wer die drei Vereine während und vor allem nach dieser schweren und einschränkenden „Coronazeit“ unterstützen will, kann das auch als Bürger tun. Spenden sind jederzeit willkommen.

Die Feuerwehr Zimmern könnte sowohl in der Jugendabteilung als auch in der aktiven Abteilung zusätzliche Mitglieder gebrauchen, die tatkräftig mit ihnen üben und auch im Ernstfall ganz getreu dem Motto „Gott zu Ehr, dem nächsten zur Wehr“ im Einsatz für die Bevölkerung sind. Die beiden Fördervereine der örtlichen Einrichtungen Schule, Hallenbad und Kindergarten in Seckach können interessierte Bürger durch reine Mitgliedschaft eines geringen Unkostenbeitrags unterstützen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020