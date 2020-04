Feier der Kar- und Ostertage

Seckach.Die Corona-Pandemie stellt die größte Herausforderung unserer Zeit dar und alle Bürger spüren dies deutlich. Viele Einschränkungen werden den Menschen abverlangt und die Kranken und Verstorbenen erinnern täglich an die Folgen dieser Krankheit.

Selbst alte und bisher unhinterfragte Traditionen werden nun auf den Prüfstand gestellt oder einfach ausgesetzt. Eine dieser feststehenden Traditionen ist ganz sicher der Tag von Ostern und die damit verbundenen Festzeiten.

Solche Ereignisse und Feste regeln das Miteinander und den Ablauf des Jahres. Zurzeit spürt man immer stärker den Verlust dieser großen Festtage.

Standen bisher Versorgungsengpässe von bestimmten Hygieneartikeln oder Lebensmitteln im Vordergrund, treten nun auch andere Verluste zu Tage.

So sind gerade die Auswirkungen der sozialen Kontaktverbote immer deutlicher zu spüren. Großeltern vermissen ihre Enkel und umgekehrt. Kinder besuchen nur eingeschränkt ihre älteren Eltern, aus Angst, diese anzustecken. Und für viele kommen nun auch die fehlenden Gottesdienste verstärkend hinzu.

Die Gemeinschaft fehlt an diesen Tagen, die Kommunikation und auch die wunderschönen Gottesdienste der Kar- und Ostertage, mit den damit verbundenen positiven Zusagen und Hoffnungen, werden schmerzlich vermisst. In dieser Zeit steht daher auch die Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach vor der Herausforderung, Orte zu schaffen, an denen das Osterfest ein wenig erspürt werden kann.

Früh war es dabei ein Anliegen der katholischen und auch der evangelischen Kirchengemeinden, eine Absprache zu treffen für ein gemeinsames Glockengeläut. Sofern dies möglich war, werden nun an den Festtagen die Glocken beider Konfessionen zum Gebet, einem kurzen Besuch im Gotteshaus oder zur Mitfeier eines Gottesdienstes im Fernsehen, Radio oder Internet aufrufen. Die katholischen Gotteshäuser werden, wie bisher immer üblich, auch an diesen Tagen alle geöffnet sein und zum kurzen Gebet einladen.

Die Hinweise zum Besuch der Kirchen sind zu beachten. Besonders im Blick auf die Anzahl der Kirchenbesucher und der Verweildauer in der Kirche. Am Karfreitag und Karsamstag wird das Kreuz Christi in den Kirchen zum stillen Verweilen einladen.

In der Osternacht werden die Kirchen jedoch geschlossen sein. Die Eucharistiefeier der Osternacht aus Freiburg kann live im Internet ab 21 Uhr mitgefeiert werden (www.ebfr.de/livestream). Auf der Internetseite https://ebfr.de/html/content/livestream.html ist ebenfalls eine Karte dargestellt mit einem großen Angebot an Livestream-Gottesdiensten aus der näheren und weiteren Umgebung, insbesondere in den Kar- und Ostertagen.

Als Zeichen für das Licht der Auferstehung, welches gerade in diesen Tagen der Dunkelheit hell aufstrahlen will, können an den darauf folgenden Ostertagen in den Kirchen kleine Osterlichter an den Osterkerzen entzündet und mit nach Hause genommen werden.

Ebenso liegen bei den Osterlichtern Meditationstexte aus, als spirituelle Stärkung und Mut machender Zuspruch für die kommenden Tage. Kleine Zeichen der Hoffnung in dieser Zeit, verbunden mit dem Segen Gottes und seiner Zusage, die Wege mit all den Höhen und Tiefen zu begleiten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020