„Es könnte mir nicht besser gehen“

Großeicholzheim.Harte Arbeit, viel Leid und ein unglaublich bewegtes Leben haben aus Anna Brandner, die seit 29 Jahren in Großeicholzheim eine neue Heimat gefunden hat, einen sehr glücklichen und zufriedenen Menschen gemacht. Am Sonntag feiert die geistig überaus fit gebliebene Jubilarin ihren 90. Geburtstag.

Große Familie

Vermutlich wird sie aufgrund der derzeitigen Einschränkungen vom Telefon nicht wegkommen. Allein bis alle sechs Kinder, zehn Enkel, 19 Urenkel und ein Ururenkelchen gratuliert haben, werden für die Familienmitglieder einige „Warteschleifen“ zu bewältigen sein, denn Brandner wird von allen geliebt und geachtet und ist noch immer der Mittelpunkt der Familie.

Geboren wurde Anna Brandner am 24. Januar 1931 als jüngstes von 13 Kindern im ukrainischen Kleinglückstal. Wie sie erzählte, waren ihr nur zwei Schuljahre vergönnt, weil die Familie bei Kriegsbeginn 1933 die Ukraine verlassen und über Polen nach Plankenheim (Deutschland) vertrieben wurde. 1945 musste die Familie wieder zurück, durfte aber nicht in die alte Heimat, sondern wurden in ein Straflager im äußersten Norden der UdSSR verbannt, wo Anna Brandner im Wald und im Steinbruch arbeiten musste.

1992 nach Deutschland gekommen

Daran änderte sich auch nichts als sie 1949 Josef Gretschanjuk heiratete. Etwas leichter wurde die Arbeit erst, als das Paar 1960 mit seinen ersten drei Kindern der Einladung einer Schwester von Anna Brandner folgte und nach Dadzikistan mit seinen Kupferwerken im Süden zog. 1992 schließlich siedelte das Paar endgültig nach Deutschland um, wo ihm noch rund zehn gemeinsame Jahre blieben, bis Josef Brandner verstarb.

Relativ schnell folgten ihnen auch alle sechs Kinder mit ihren Familien ins Bauland. Die sind Anna Brandners ganzer Stolz. Die Brandners lebten sich schnell in Großeicholzheim ein. Anna Brandner war sieben Jahre mit großer Leidenschaft Kirchenälteste und Messnerin in der evangelischen Kirchengemeinde. Obwohl, oder gerade weil die Jubilarin so harte Zeiten und auch viele Krankheiten hinter sich hat, ist sie mit ihren 90 Jahren unbeschreiblich zufrieden und glücklich: „Wir haben doch alles, was wir brauchen und meine Kinder sorgen unglaublich gut für mich. Das gleicht die schlechte Lauferei mehr als aus. Es könnte mir nicht besser gehen.“ L.M.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.01.2021