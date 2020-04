Erster Jugendlicher im Jugenddorf Klinge mit Covid-19 infiziert

Seckach.Wie das Gesundheitsamt am Montag mitteilte, gibt es nun auch im Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach den ersten Infizierten. Hierbei handelt es sich um einen Jugendlichen, welcher sich außerhalb des Dorfs bei der Arbeit ansteckte, teilte Jana Brauß, Verantwortliche für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit des Jugenddorfs, auf Anfrage der FN mit. „Bereits Anfang März – noch vor den bundeseinheitlichen Verordnungen – entschied sich das Kinderdorf dafür, die Hausgemeinschaften anzuhalten, Kontakte untereinander zu unterlassen“, so die Sprecherin. Diese Maßnahmen sollen, im Falle einer Infektion, die Ausbreitung des Virus auf eine Hausgemeinschaft beschränken und verhindern, das sich das Virus innerhalb der Einrichtung ausbreite.

Brauß weiter: „Die Kinder und Jugendlichen sowie die Mitarbeiter können sich weiterhin frei in den Bereichen des Kinderdorfs bewegen, beispielsweise auf dem vereinseigenen Spielgelände, nachdem sie sich vorab diesen Bereich reservieren lassen, um ein Zusammentreffen mit anderen Hausgemeinschaften zu vermeiden. Wir sind entsprechend sehr froh über die Lage des Kinderdorfs im Grünen, so dass trotz Corona im Freien Aktivitäten möglich sind, ohne mit anderen in Kontakt treten zu müssen.“

Direkt nach erhalten der Nachricht, das sich der junge Erwachsene angesteckt habe, begab er ich in häuslicher Quarantäne. Daraufhin wurden auch die mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Maßnahmen umgesetzt. Dr. Christoph Klotz, Vorstand der Einrichtung, hofft, dass keine weiteren Dorfbewohner infiziert wurden und dankt seinen Mitarbeitern für die Unterstützung, so die Sprecherin. nb

