Einbruch in Apotheke

Seckach.Mehrere bislang Unbekannte sind am Samstag um 4.20 Uhr gewaltsam in die Apotheke in der Bahnhofstraße eingedrungen. Mindestens drei dunkel gekleidete Personen wurden beobachtet, wie sie durch die Eingangstüre ins Innere des Gebäudes gelangten. Die Einbrecher durchsuchten die Räume, entwendeten Bargeld und verließen die Apotheke durch die Eingangstüre.

Ein Radfahrer mit Warnweste fuhr zur Tatzeit an einem nahegelegenen Supermarkt vorbei. Dieser Radfahrer sowie weitere Personen, die verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sollen sich mit dem Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, in Verbindung setzen.

