„Die Freiheit ist das höchste Gut“

Ihre Treue zum Grundgesetz und zum deutschen Staat beschworen 40 Rekruten des Walldürner Logistikbataillons 461 am Donnerstag beim Gelöbnis im Zimmerner Dorfgemeinschaftshaus.

Zimmern/Walldürn. Auf Grund und Boden der Partnergemeinde Seckach bezeichnete Oberstleutnant Peter Bienert die Soldaten in seiner Begrüßung als „normale, mitten in der Gesellschaft stehende Menschen“. Gleichwohl hob er hervor, „dass die Bundeswehr sich nicht unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit verstecken muss“.

Öffentliche Gelöbnisse seien eine schöne Tradition. Auch die hohe Zahl der Besucher zeichne das Bild einer Gesellschaft, die sich mit der Bundeswehr solidarisiere. Erfreut zeigte er sich über die Anwesenheit von Walldürns Bürgermeister-Stellvertreter Fabian Berger.

„Stärkung der Demokratie“

Landrat Dr. Achim Brötel verglich das Gelöbnis mit einem „Bekenntnis zu im Grundgesetz verankerten Werten“ und einer „Stärkung der Demokratie“, ehe er die Bundeswehr als festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens längst nicht nur im Neckar-Odenwald-Kreis definierte. Er lobte den freiwilligen Entschluss der Rekruten zugunsten der Bundeswehr. Schließlich erfordere der soldatische Dienst Haltung und Gewissen, wodurch er letztlich als „gewissenhafter Dienst an Werten“ gelten könne.

Intensiv verteidigen

Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig setzte das Gelöbnis mit dem freiwilligen Eintritt in den ehrenvollen Dienst für Deutschland und einen bedeutsamen neuen Lebensabschnitt gleich. Die Freiheit dürfe als „höchstes Gut der westlichen Wertgemeinschaft“ weder durch Mauern noch durch Diktaturen oder gar völkisch-ideologisch motivierte Diffamierungen eingeschränkt werden und bedürfe daher einer intensiven Verteidigung.

„Aktueller denn je“

„Der Dienst an Demokratie, Rechtsstaat und Menschenwürde ist in einer stetig radikaler werdenden Gesellschaft aktueller denn je“, merkte Ludwig an.

Über die kleinen und großen Herausforderungen des militärischen Alltags berichtete anschließend Fliegerin Sonja Richter in ihrer Rekrutenrede. Sie erinnerte an die zunächst unbekannten Gepflogenheiten des militärischen Lebens, die Übungen und den menschlichen Zusammenhalt. „Sicherlich kamen wir häufig an körperliche und psychische Grenzen, wuchsen aber in kurzer Zeit immer enger zusammen“, erklärte sie und dankte den Ausbildern für den fairen Umgang mit den Rekruten.

In seiner Gelöbnisansprache, auf die das getragene „Altniederländische Dankgebet“ nach Adrianus Valerius folgte, beriet sich Oberstleutnant Bienert schließlich auf geschichtlich bedeutungsvolle, sich an einem 5. Dezember abspielende Ereignisse und bezeichnete Selbstbewusstsein, Kameradschaft, Zusammenhalt und Offenheit als Fundament des Wehrdiensts.

Mit Handschlag bekräftigt

Anschließend untermauerten die Rekruten das symbolische „Ehrenwort“ mit ihrem Bekenntnis zur demokratischen, freiheitlichen Ausrichtung der Bundesrepublik sowie zur tapferen Verteidigung von Recht und Freiheit des deutschen Volkes. Nachdem Oberstleutnant Bienert sowie die Grußwortredner das Gelöbnis per Handschlag bekräftigten, schloss sich ein Empfang im Pfarrheim an.

Musikalisch wurden die Feier sowie der vorausgegangene Gottesdienst auf geschmackvolle und teils auf das Weihnachtsfest einstimmende Weise durch das Blechbläser-Ensemble des Heeresmusikkorps Veitshöchheim umrahmt. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019