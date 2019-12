Der Mitmenschlichkeit verpflichtet

Neckar-Odenwald-Kreis.Seit fünf Jahren offiziell im wohlverdienten Ruhestand, feiert der weithin bekannte und anerkannte Diakon Manfred Glittenberg am Montag, 16. Dezember, seinen 70. Geburtstag. Geprägt hat ihn seine Arbeit als Entwicklungshelfer in Afrika und für „diese eine Welt“ tut er noch immer, was in seiner Macht steht.

Unter anderem ist er seit rund zehn Jahren als 2. Vorsitzender und aktiver Wegbegleiter des Förderkreises „Leben braucht Wasser“ tätig. Da er nach zwei langen Aufenthalten in Peru durchaus auch praktische Erfahrungen dort gesammelt hat, kann er diese sinnvoll in sein Engagement mit einbringen; zunächst in eine Partnergemeinde einer deutschen Kirchengemeinde und nun in „Leben braucht Wasser“.

Wichtig ist Glittenberg auch die Initiative „Fromm und politisch“ der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Seckach-Osterburken und die dazugehörigen politischen Abendgebete. In diesem Zusammenhang beschäftigt er sich intensiv mit der NS-Zwangsarbeit im Elzmündungsraum und im Raum Seckach, um eine Aufarbeitung voranzubringen. Für ihn persönlich ist der wöchentliche Männerbibelkreis in Seckach Stütze und Hilfe. Stolz ist der Jubilar vor allem auf seine drei Kinder und ihren positiven beruflichen und gesellschaftlichen Werdegang. Er ist praktizierender Christ und legt großen Wert auf die Verwirklichung der Begriffe „Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung“. Geboren wurde der Jubilar am 16. Dezember 1949 in Karlsruhe, wo er zusammen mit zwei Brüdern aufwuchs und die Volksschule besuchte. Nach der erfolgreichen Lehre als Starkstromelektriker mit anschließender Berufstätigkeit und Dienst bei der Bundeswehr, absolvierte er ab 1971 eine Ausbildung zum Entwicklungshelfer in Köln und England, ehe er bis 1974 als Entwicklungshelfer in Sambia tätig war. Danach bildete er sich mit der Mittlere-Reife-Prüfung als Schulfremder und von 1974 bis 1975 mit der Fachhochschulreife weiter.

Von 1975 bis 1979 verschlug es Manfred Glittenberg nach Freiburg, wo er ein Studium der Sozialarbeit und Gemeindewesensarbeit mit dem Abschluss als Diplom Sozialarbeiter FH erfolgreich ablegte. Studienbegleitend ließ er sich zusätzlich zum Religionslehrer ausbilden. Ab 1979 übte der sportbegeisterte Bundesliga- und KSC-Fan den Beruf eines Gemeindewesensarbeiters in Karlsruhe aus und absolvierte nebenberuflich noch die Ausbildung zum Diakon.

1981 heiratete er Elisabeth Ott und ist mit ihr zusammen stolz auf zwei Söhne und eine Tochter. Nachdem er 1986 die Weihe zum ständigen Diakon erfuhr, folgten berufliche Stationen im Kirchendienst von 1987 bis 1995 als Diakon in Sinsheim/Steinsfurt, von 1995 bis 2000 in Horb/Betra und von 2000 bis 2008 als Diakon im Kinder- und Jugenddorf Klinge sowie in der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach. Seit 2008 wirkt Manfred Glittenberg als Diakon in der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach, wo er auch unter anderem für die Weiter- und Fortbildungen kirchlicher Funktionsträger und ehrenamtlicher Mitarbeiter verantwortlich zeichnet.

Wie es dem Lebensmotto von Manfred Glittenberg entspricht, denkt er auch an seinem Ehrentag an andere und bittet statt Geschenke um eine Spende entweder für Menschen in Peru unter dem Spendenkonto „Leben braucht Wasser“, Kontonummer. 100 1221 363, BLZ 674 500 48 bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald oder für die Partnerschaft mit Bukumi/Uganda mit Verwendungszweck „Uganda-Hilfe“ an St. Sebastian, mit der Kontonummer 1511 6315, BLZ 674 600 41 bei der Volksbank Mosbach.

Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den sicher zahlreichen Glückwünschen zum 70. Geburtstag gerne an. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019