Der Maibaum trotzt dem Virus

Auch wenn die Maifeiern abgesagt werden mussten: An vielen Orten stellten Vereine oder kommunale Bauhöfe die traditionellen Maibäume auf – so zum Beispiel auch in Seckach.

Seckach. Weil das Maibaumstellen zum eingeführten Brauchtum gehört, wurde den Kommunen mitgeteilt, dass gegen einen Bauhofeinsatz zu diesem Zweck nichts einzuwenden ist.

Stellvertretend auch für die Ortsteile Großeicholzheim und Zimmern stellte der Gemeindebauhof daher in diesem Jahr den Maibaum mit den traditionellen Zunftzeichen auf dem Seckacher Rathausvorplatz auf.

Zufrieden über die Aktion des Musikvereins und der Möglichkeit des Maibaumstellens zeigte sich auch Bürgermeister Thomas Ludwig, der sich auch mit der Historie dieses Brauchtums befasste. „Woher der Maibaum tatsächlich kommt, weiß eigentlich niemand so genau, nicht einmal professionelle Volkskundler, aber eines ist sicher: Er ist älter als der Christbaum. Der Maibaum steht für die Frühlingsblüte, für das Wiedererwachen der Lebenskräfte in der Natur und er soll auch eine Verbindung zwischen Erde und Himmel symbolisieren“, so Thomas Ludwig.

Feuerwehr muss geschützt werden

Der Bürgermeister teilte weiter mit, dass die Corona-bedingten Einschränkungen der Versammlungsfreiheit in diesem Jahr leider verhinderten, dass die Maibäume in klassischer Manier von der Freiwilligen Feuerwehr oder von örtlichen Vereinen aufgestellt werden.

Gerade bei den Feuerwehren müssten im Hinblick auf die dauerhafte Sicherstellung der Einsatzfähigkeit unnötige Zusammenkünfte unbedingt vermieden werden. Zugleich seien Veranstaltungen oder Zusammenkünfte Dritter zum beziehungsweise anlässlich des Maibaum-Stellens nicht erlaubt.

Tradition in Seckach seit 1980

Zur Geschichte des Maibaum-Stellens: Im Ortsteil Seckach besteht die Tradition seit dem Jahre 1980 und ging auf eine entsprechende Idee der Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Seckach zurück.

Hermann Salensky, Adolf Schwing und Pius Baier ergriffen damals die Initiative, doch sie schufen nicht nur einen Maibaum in seiner klassischen Ausprägung mit Kränzen und Bändern, sondern verewigten auf ihm gleichzeitig auch die dereinst im Ort vertretenen Handwerke und Gewerbe.

Lob für Initiatoren

Die Anfertigung der Zunftschilder oblag Hermann Salensky und Malermeister Heinz Erke. „Bis zum heutigen Tag stellt die Freiwillige Feuerwehr Jahr für Jahr den Maibaum auf dem Rathausvorplatz auf und die Zunftschilder dürfen da natürlich nicht fehlen.

Erfreulicherweise hat sich die heutige Seckacher Jugendwehr mit Jugendgruppenleiter Bernhard Korger an der Spitze die Pflege der Zunftzeichen zu ihrer Aufgabe gemacht und führte im Jahre 2016, nochmals mit Unterstützung von Malermeister Heinz Erke, die Restaurierung dieser Holztafeln durch. Hierbei wurden auch das Symbol der Jugendfeuerwehr und das allgemeine Symbol der Feuerwehr hinzugefügt“, betonte Bürgermeister Ludwig.

Ob mit oder ohne Corona: Mit Beginn des fünften Monats eines jeden Jahres ist endgültig klar: „Äs geid naus-zu’s“. Gerade der Maibaum dient als Zeichen des wiederkehrenden Frühlings und ist folgerichtig auch ein Symbol für die Fruchtbarkeit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020