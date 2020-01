Großeicholzheim.Da es die „Aichelzer Schnäischittler“ eher mit der „Ähre“ als mit der Ehre haben, kommt dem langjährigen Vorsitzenden Thomas Kegelmann, der bei der vergangenen Jahreshauptversammlung „seinen Ruhestand gefordert hatte“, selbstverständlich die korrekte Würdigung in der laufenden Kampagne entgegen. Denn der Orden zeigt es allen anstehenden Ordensträgern: „Ähre, wem Ähre gebührt! Nooch 40 Johr is jetz Schluß, de TK uff‘s Abstellgleis muss!“

Die allermeisten dieser besonderen Orden werden wohl am 8. Februar bei der Prunksitzung verteilt, zu der die FG „Aichelzer Schäischittler“ in die örtliche Schlossgartenhalle einladen. Einlass ab 18.33 Uhr, Programmbeginn 19.33 Uhr. Für die Aktiven sind noch nachfolgende Termine bekanntzugeben: Hallenaufbau ist am 5. Februar ab 18 Uhr, Generalprobe am 6. Februar ab 18 Uhr, Teilabbau folgt am 9. Februar ab 13 Uhr und der Gesamtabbau am 23. Februar ab 19 Uhr. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.01.2020