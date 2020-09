Großeicholzheim.Die im November 2011 eigens für den Bau eines Nahwärmenetzes im Seckacher Ortsteil Großeicholzheim gegründete Bürger-Energie-Genossenschaft kann auf eine Erfolgsgeschichte stolz sein. Nach der offiziellen Einweihung des Netzes am 30. Oktober 2015 begaben sich engagierte Bürger und Verantwortliche auf einen gemeinsamen Weg zur Umstellung ihrer Energieversorgung in Richtung erneuerbare Energien.

Ein Vorzeigemodell

Am Ortsrand von Großeicholzheim produziert eine Biogasanlage Wärme und Strom aus nachwachsenden Rohstoffen. Heute können sowohl die Genossenschaft als auch die gesamte Biogasanlage als Erfolgsmodell mit Vorzeigecharakter bezeichnet werden, was im Tenor der zahlreichen Besucher und Interessenten bundesweit zum Ausdruck gebracht wird.

Deutlich unterstrichen wurde dies auch im Rahmen der jüngsten Generalversammlung in der heimischen Schlossgartenhalle, zu der Bürgermeister Thomas Ludwig in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates auch die Mitglieder des Vorstandes mit Reinhold Rapp, Roland Bangert und Roman Henn als „Männer der ersten Stunde“, des Aufsichtsrates und Martin Müller als Vertreter der Gemeinde Seckach begrüßte. Als erfreulichen Beginn der Versammlung teilte Thomas Ludwig mit, dass der baden-württembergische Genossenschaftsverband nach seiner Prüfung bei der Bürger-Energie Großeicholzheim keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatte.

Im Anschluss erstatteten die Vorstände Roland Bangert und Reinhold Rapp einen ausführlichen Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr 2019, in dem wieder erfolgreich gewirtschaftet wurde. Demnach wurden über 3,6 Millionen Kilowattstunden Wärme verkauft. „Das ist das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Genossenschaft. Diese Menge entspricht einer Heizöleinsparung im Umfang von rund 334 700 Litern. Seit der Inbetriebnahme am 19. Dezember 2013 bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019 summierte sich diese Ersparnis bereits auf rund 1,9 Milionen Liter und in der Zwischenzeit wurde auch schon die 2-Millionen-Liter-Marke geknackt. Das entspricht einer CO2-Ersparnis von rund 6500 Tonnen.“

Aber auch finanziell stehe die Genossenschaft grundsolide da. Insbesondere wurden die Schulden weiter abgebaut: Belief sich der Stand unmittelbar nach der Inbetriebnahme des Wärmenetzes im Jahre 2014 auf rund 2,4 Millionen Euro, waren es Ende 2019 nur noch knapp 900 000 Euro, so der Tenor der beiden Vorstandsmitglieder.

Rückvergütung möglich

Das gute Jahresergebnis mache es möglich, zum dritten Mal seit Beginn der Wärmelieferung eine Rückvergütung zu gewähren. Diese beläuft sich auf 0,5 Cent je verbrauchter Kilowattstunde, was insgesamt einem Betrag in Höhe von knapp 22 061 Euro brutto entspreche, der in den nächsten Tagen auf die Konten der Kunden zurückwandern wird. Außerdem könne aus Kundensicht mit Zufriedenheit vermerkt werden, dass der Wärmepreis seit seiner erstmaligen Festlegung im Jahre 2011 noch nie erhöht werden musste.

Unterm Strich verblieb im Jahre 2019 ein stattlicher Überschuss in Höhe von rund 50 515 Euro, von welchem auf einstimmigen Beschluss der Versammlung 2300 Euro in die gesetzliche Rücklage eingestellt und knapp 47 415 Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Außerdem erhalten die investiven Kunden vereinbarungsgemäß ihre 2,5 prozentige Verzinsung.

Für das Jahr 2020 rechnet die Genossenschaft mit einem etwas schwächeren Ergebnis, denn die insgesamt noch wärmere Witterung ließ den Wärmebedarf der Kunden sinken. Andererseits wurden in der jüngsten Vergangenheit weitere Anstrengungen zur nochmaligen Steigerung der Wirtschaftlichkeit unternommen. So könne die Biogasanlage mittlerweile im Winter noch mehr Wärme liefern, was den Heizölbedarf weiter eindämmen soll. Auf dem Dach der Heizzentrale wurde in diesem Sommer eine Photovoltaik-Anlage installiert, wodurch der Stromverbrauch sinken wird. Die Zahl der Mitglieder der Genossenschaft hat im vergangenen Jahr um drei auf 169 zugenommen, wodurch sich auch die Zahl der Geschäftsanteile (je 500 Euro) um 20 auf 1029 erhöhte.

Nach dieser sehr aufschlussreichen Darstellung der wirtschaftlichen und tatsächlichen Verhältnisse der Genossenschaft berichtete Thomas Ludwig über die Arbeit des Aufsichtsrates. Es fanden zwei Sitzungen statt und der Vorstand erstellt regelmäßige Quartalsinfos. Bei den turnusmäßig anstehenden Neuwahlen zum Aufsichtsrat wurden der Vorsitzende Thomas Ludwig, Stellvertreter Reiner Wetterauer, Roland Salopek und Schriftführer Martin Kloss wieder- und Andreas Siebert als sein Stellvertreter neugewählt. Auch bei der Wahl der Vorstände setzte man weiterhin auf Kontinuität und die erfolgreiche Crew, bestehend aus Reinhold Rapp (Vorsitzender), Roland Bangert (Stellvertreter) und Roman Henn.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurden noch einige Informationen zur neuen Photovoltaik-Anlage gegeben, ehe der Aufsichtsratsvorsitzende mitteilte, dass das übliche anschließende Beisammensein leider den Corona-Regeln zum Opfer fallen muss. Dafür hofft man für das kommende Jahr wieder auf halbwegs normale Verhältnisse, denn dann möchte die Bürger-Energie Großeicholzheim ihr zehnjähriges Bestehen feiern. L.M.

