Das Ehepaar Köpfle feiert goldene Hochzeit

Seit der Trompeter im Musikverein Seckach, wo er 40 Jahre aktiv war, und die Flötistin in der Dallauer Jugendkapelle sich das Ja-Wort gaben, sind „viel zu schnell“ 50 Jahre vergangen. Heute festigt das Jubelpaar seine Beziehung gemeinsam weiter als Aktivposten im Sportschützenverein Hubertus Seckach.

Gelernter Schreiner

Werner Köpfle wurde am 21. Januar 1948 in Osterburken geboren, wo er auch seine Kindheit und die Schulzeit verbrachte. Nach der erfolgreichen Ausbildung zum Schreiner im elterlichen Betrieb und der anschließenden 18-monatigen Bundeswehrzeit in Külsheim arbeitete er als Schreiner bei der Firma Schifferdecker in Hainstadt. Als strebsamer Mensch bildete sich Werner Köpfle weiter und absolvierte schon vier Jahre nach seiner Hochzeit mit Magdalena am 4. April 1970 in Dallau die Prüfung zum Schreinermeister in Tübingen.

Noch im gleichen Jahr wechselte er im Juni als Schreinermeister und Ausbilder in die Jugendvollzugsanstalt nach Adelsheim und wurde dort bereits 1878 zum Betriebsleiter ernannt. 1998 feierte der inzwischen zum Betriebsinspektor aufgestiegene Jubilar sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Magdalena Köpfle, geborene Haaf und besser bekannt unter ihrem Spitznamen Leni, wurde am 18. Mai 1950 in Dallau geboren. Dort besuchte sie die Volksschule und wechselte anschließend zur hauswirtschaftlichen Berufsschule über. Ihr Brot verdiente sie als Näherin in verschiedenen Firmen, ehe sie bei der Firma Mustang in Seckach anfing und dort zwölf Jahre lang auch als Betriebsratsvorsitzende erfolgreich und umsichtig fungierte.

1996 beendete Magdalena Köpfle eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Altenpflegerin und arbeitete erst acht Jahre in der Sonnengartenstiftung in Buchen und anschließend elf Jahre in der Osterburkener Sozialstation.

Der Allgemeinheit eng verbunden, betätigt sich die gebürtige Dallauerin heute als Fahrerin im Seckacher Fahrdienst und begleitet seit dem Jahr 2000 das Amt der Jugendleiterin beim örtlichen Schützenverein. Als Sportschützin konnte Leni Köpfle viele Titel und Erfolge bei Kreis-, Landes- und Deutschen Meisterschaften erringen.

Die Begeisterung für den Schießsport teilt sie mit ihrem Mann, der nicht nur seit 25 Jahren als Oberschützenmeister die Geschicke beim SSV Hubertus Seckach leitet, sondern ebenfalls auf Verbands- und Kreisebene erfolgreich war.

Zu den Hobbys von Werner Köpfle zählte das Fallschirmspringen, wobei er nicht ohne Stolz von über 600 Absprüngen in 15 Jahren berichtet. Ein besonderes Erlebnis war dabei auch ein Sprung in das Stuttgarter Neckarstadion, wo er den Ball für ein Bundesligaspiel überbrachte.

Jahrelange Vereinsarbeit

Zusammen begleiten die beiden die Entwicklungen zahlreicher örtlicher Vereine als Mitglieder und zum Teil als Ehrenmitglieder, darunter im Musikverein, Sportverein, Männergesangverein, Schlotfeger und Hallenbad-Förderverein.

Am Festtag gratulieren dem Jubelpaar Sohn Robert mit Schwiegertochter Kerstin und die beiden Enkel Tim und Tobias.

Wenngleich die eigentliche Feier und die direkten Gratulationen wegen Corona verschoben werden müssen, schließen sich die FN den Distanz-Gratulationen zur Goldenen Hochzeit gern an. L.M.

