Dankesbriefe laut vorgelesen

Großeicholzheim.Der Nikolaustag fiel in diesem Jahr in Großeicholzheim zusammen mit dem Jubiläumsgottesdienst zum Dank für 30 Jahre Partnerschaft Großeicholzheim-El Salvador.

Schwieriger als sonst

Natürlich war in diesem Jubiläumsjahr alles noch ein wenig schwieriger als sonst, denn nicht nur der Gottesdienst war aufgrund der Pandemie ungewöhnlich, auch die Verbindung zu El Salvador wurde erheblich erschwert, weil es Kontaktmann Christof Oesterle nicht möglich war, in das Land zu fliegen.

Die Partner- und Patenschaft zwischen Großeicholzheim und El Salvador besteht insgesamt seit über 25 Jahren (die FN berichteten). Beide Seiten sehen sich auch als Nutznießer dieser Freundschaft und unterstreiche dies mit zahlreichen Aktionen im Jahresverlauf. So konnte auch im Corona-Jahr die Gemeindereferentin viel Positives im Gottesdienst berichten. Nachdem die Großeicholzheimer Spenden in El Salvador angekommen waren, konnte man im Gottesdienst zahlreiche Dankesbriefe aus der Partnergemeinde Los Calles vorlesen, in denen sich die Menschen für die Unterstützung und die Verbundenheit der Großeicholzheimer bedankte.

Rückblick

In einem kurzen Rückblick über die vergangenen 30 Jahre machte Ute Hodel deutlich, dass das Trinkwassersystem verbessert und Zugangs- und Verbindungswege im Ort ausgebaut worden waren.

Eine Hängebrücke für Fußgänger wurde repariert, und eine kleine Kirche, die auch als Versammlungsraum genutzt werden kann, wurde dort erbaut. Mit solchen Projekten wird wirksame Hilfe für die Menschen vor Ort geleistet, die es ohne Unterstützung aus Deutschland nicht gäbe.

Mit Maske und Handschuhen

Bereichert wurde der Gottesdienst durch das Erscheinen von Bischof Nikolaus (Herbert Hodel), diesmal nicht mit Bart, dafür aber mit Maske und Handschuhen. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020