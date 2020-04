Coronavirus macht alle Planungen zunichte

Seckach/Klinge.Bis weit über die heimischen Grenzen hinaus bekannt und anerkannt, präsentiert sich das Kinder- und Jugenddorf Klinge seit seiner Gründung durch Pfarrer Heinrich Magnani am 13. Februar 1951, nach wie vor als Vorzeigeobjekt in Sachen Heimstatt für Bewohner und Angestellte, eben ganz gemäß dem Klinge-Motto als „ein Ort zum Leben, ein Ort der Begegnung“.

Wie beliebt diese Einrichtung mit seinem tollen Spielgelände, das auch durch die Bevölkerung genutzt wird, für die Seckacher sowie alle regionalen und überregionalen Besucher ist, zeigt sich überdeutlich an dem starken Besuch zum „Budenrummel“ des normalerweise am 3. Wochenende im Juni stattfindenden Klingefestes. Sowohl das Fest an sich als auch die allgemeinen Angebote der Klinge richten sich dabei an die eigene Region und die benachbarten Regionen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern.

Kein Jahr wie andere

Aber auch für das Kinder- und Jugenddorf gestaltet sich die aktuelle Zeit nicht als ein Jahr wie immer: Aufgrund der Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen und Vorsichtsmaßnahmen muss das Klingefest, ebenso wie der am Samstag stattfindende Festakt mit den Mitarbeiterehrungen in diesem Jahr ausfallen, teilten Vorstand Dr. Christoph Klotz, Georg Parstorfer als pädagogischer Leiter und Verwaltungsleiter Dieter Duda mit.

Aufgrund der Planungsunsicherheit und den nötigen umfangreichen Vorbereitungen zur Durchführung des Klingefestes werde es auch keine zeitliche Verschiebung geben. Man hofft zusammen mit den zahlreichen Kindern und Jugendlichen auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020