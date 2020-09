Seckach.Der SV Seckach ist Botschafter für den Glasfaserausbau und damit Kooperationspartner der BBV Deutschland GmbH. „Wir werben bei unseren Mitgliedern sowie Nichtmitgliedern für einen Glasfaservertrag mit Toni,“ so SV-Vorsitzender Martin Müller, „damit Seckach in die digitale Zukunft starten kann“.

Damit der Verein ebenfalls vom Ausbau profitieren könne, sollen Interessierten die Verträge durchlesen, was auch auf der Homepage des Vereins (www.sv-seckach-de) möglich ist.

Man solle sich bei Bedarf weitere Informationen einholen und den unterschriebenen Vertrag mit Grundstückseigentümererklärung entweder am Sportgelände beim Infokasten in den Briefkasten einwerfen oder direkt an den Toni-Shop senden. . L.M

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.09.2020