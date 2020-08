„Bitte Pinsel und Rollen mitbringen“

Die Renovierung des Großeicholzheimer „Milchhäusles“ macht seit dem 25. Juli rasante Fortschritt. Das ist dem Baubericht von Ortsvorsteher Reinhold Rapp zu entnehmen.

Großeicholzheim. Thomas Kegelmann, Nicole Köbler, Ute Troissler, Günter Schmitt-Haber, Martin Sommer und Reinhold Rapp starteten am Samstag, 25. Juli, als erster Freiwilligen-Trupp mit den Arbeiten. Dabei wurde das Dach vom Moos befreit, die Außenfassade abgedampft und beim Plakatständerhäuschen geschätzte 5000 Heftklammern entfernt.

Alte Graffiti entfernt

Schon zwei Tage später baute der Ortsvorsteher zusammen mit Erich Schubert und Ronny Blumberger das Fahrgerüst auf und der Innenbereich wurde komplett abgedampft. Da kam so manche alte Graffiti zum Vorschein, bevor die Löcher zugeputzt wurden.

Bereits am 30. Juli konnte die Grundierung außen aufgetragen, die Roststellen an den Brettern unterm Dach ausgebessert und das Plakathäuschen abgedampft werden. Kurt Kegelmann schloss sich dem Bautrupp an und entfernte mit dem Spachtel mühsam den teerähnlichen Auftrag der alten Graffiti, damit der neue Farbauftrag sicher hält.

Am vergangenen Samstag begannen dann die Ehrenämtler unter dem fachmännischen Rat und der Mitwirkung von Maler-Experte Holger Seifert mit dem Streichen der „sanftgrünen“ Außenfassade.

Dach und Fenster aufgearbeitet

Zuvor hatten Thomas Kegelmann und Joachim Neureiter die Bretter am Dach neu lackiert und Erich Schubert Fenster und Eingangseinfassung übernommen. Die Firma Wallisch hat am vergangenen Montag mit den Stromarbeiten begonnen und die Jungs vom früheren Jugendtreff wurden auf gestern zum Streichen eingeladen. Der eventuelle Zweitanstrich außen sowie die Decke innen mit allen Seitenwänden in Ölfarbe werden folgen.

Die Arbeit geht weiter

Deshalb lädt Reinhold Rapp alle Freiwilligen für Freitag, 7. August, und Samstag, 8. August, von 9 bis 12.30 Uhr zu einem weiteren Arbeitseinsatz ein.

Sein Aufruf lautet: „Alle Helfer sind willkommen. Bitte Lust und große Pinsel oder Rollen mitbringen“. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020