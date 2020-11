Biber hat sich in Seckach angesiedelt

Seckach.Er galt aufgrund seiner starken Bejagung in Deutschland im 19. Jahrhundert als fast ausgerottet. Die Rede ist vom Biber, dessen Art sich durch besondere Schutz- und Auswilderungsmaßnahmen im Bestand spürbar erholt hat. Während in Bayern die größte Population zu verzeichnen ist, ist der Biber auch im Odenwald wieder heimisch geworden. Seit einiger Zeit auch in Seckach, wo er sich im Bereich der Uferstraße in der Ortsmitte einen Lebensraum geschaffen hat.

Zur Freude von Naturschützern, aber auch manchmal zum Leidwesen betroffener Grundstücksnutzer, erkennt der unkundige Beobachter das Vorhandensein eines Bibers an den Bissspuren bestimmter Bäume am Bachufer oder an einem kunstvoll gefertigten Staudamm im Flusslauf.

Nach der Entdeckung der ersten Spuren am Gehölz hatte die Gemeindeverwaltung den ehrenamtlichen Biberbeauftragten im Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises, Joachim Bernhardt, informiert. Ob der Biber dauerhaft in Seckach bleibt? „Manchmal ist er so schnell wieder weg, wie er gekommen ist“, sagt Bernhardt. Das hänge vom Nahrungs- und Wasserangebot ab, aber auch davon, ob gröbere Störungen durch Menschen, oft mit Hunden, einsetzen, was leider des Öfteren der Fall sei. „Diese Art von Bibertourismus ist nicht erwünscht“, betont Bernhardt. „Es gefällt den Tieren nicht, wenn am Damm oder auf sonstigen Bibereinrichtungen herumgetrampelt wird, dann wandern sie ab.“

Dass Biber Bäume benagen, sei keine Boshaftigkeit, sondern sie machen es, um an ihre Nahrung und das Baumaterial zu gelangen. Bäume, die angenagt beziehungsweise gefällt wurden, solle man deshalb liegenlassen, oder noch besser in die Nähe des Gewässers bringen. Wenn jedoch alles vom Menschen sofort weggeschafft werde, fälle der Biber erneut Bäume, da man ihm ja seine Nahrung entzogen habe. „Dass das der Mensch getan hat, geht leider nicht in den Kopf des Bibers“, so Bernhardt.

Für den Menschen nicht sofort erkennbar sei es eine Tatsache, dass in Folge einer Biberansiedlung die Natur im und am Gewässer bereichert wird. So finden sich dort größere Vögel wie Enten oder der Eisvogel ein, und Angler freuen sich über neue Fischarten. Aber auch die Welt der Insekten wird aufgewertet, und es wachsen neue Pflanzenarten.

Eigentümer von Grundstücken mit Bäumen und Sträuchern am Gewässer mit Biberbesatz, sollten ihre Areale auf Nageschäden kontrollieren, auch wenn das Grundstück eingezäunt ist. Pflanzen, die man erhalten will, sollten mit einem Drahtgitter oder mit einem Einband aus mehrlagiger Plastikfolie eingepackt werden. Der Landkreis stellt auf Wunsch kostenlos Draht für die Prävention vor Nageschäden zur Verfügung. Die Kontaktaufnahme erfolgt über Joachim Bernhardt, E-Mail: joachim.bernhardt@neckar-odenwald-kreis.de oder jobernhardt@web.de, Telefon 06281/557117.

„Der Biber ist eine streng geschützte Tierart“, warnt Bernhardt. „Aktionen, die sich gegen dieses Tier oder auch gegen seine Bauwerke wie Dämme oder Bauten richten, sind strengstens verboten. Sie werden als Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten verfolgt.“ Es sei also verboten, den Biber zu fangen, zu verletzten, zu töten oder seine Wohn- oder Zufluchtsstätten zu beschädigen oder zu zerstören. Ausnahmen könnten von den Behörden nur im Einzelfall zur Abwendung erheblicher Schäden zugelassen werden.

Das Naturschutzrecht sehe keinen Anspruch auf Entschädigung von Grundeigentümern oder Nutzungsberechtigten für durch Biber verursachte Schäden vor. Auch gegen den Gewässerunterhaltspflichtigen würden nur dann Schadensersatzansprüche bestehen, wenn diesem ein pflichtwidriges Verhalten nachgewiesen werden könne. L.M.

