Klinge.„Aus der Not heraus“ entstand in den 1950er Jahren unter Gründervater Pfarrer Heinrich Magnani das Kinder- und Jugenddorf Klinge. Seither hat sich das Dorf stetig weiterentwickelt. Mitlerweile gilt es als eine der größten Jugendhilfeeinrichtungen seiner Art in Deutschland.

Bei einem Rundgang vor Ort informierte sich die heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken gemeinsam mit einigen Mitgliedern der Jungen Union Neckar-Odenwald über die aktuelle Situation. „Vielen ist die Klinge wohl hauptsächlich durch den kinderfreundlichen Spielplatz bekannt. Die Klinge ist jedoch weitaus mehr, nämlich ein ganz besonderer Ort des Miteinanders und Füreinanders“, zeigt sich Warken beindruckt.

Positive Entwicklung

Vorstand Dr. Christoph Klotz berichtete eingangs über die Historie und über die aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie. Stolz könne man zurückblicken, wie sich die Klinge immer weiter zum Positiven entwickle. Heute würden rund 160 junge Menschen in der Klinge in Hausgemeinschaften und Jugendwohngruppen betreut. „Unser Konzept ist darauf ausgelegt, dass die zu betreuenden Kinder hier durch das Leben in Wohngemeinschaften in familienähnlichen Verhältnissen groß werden können. Die Wohngruppen leben zusammen und gehen beispielsweise auch gemeinsam einkaufen“, so Klotz. Die Corona-Pandemie habe diese Gewohnheiten auch im Jugenddorf deutlich eingeschränkt. Derzeit sei immer noch alles auf Abstand. „Es ist eine schwierige Zeit, wir haben jedoch Konzepte erarbeitet, wie die Kinder trotzdem mit Abstand lernen und spielen können“, fasste Klotz zusammen.

Beim Rundgang erklärte Klotz weitere Besonderheiten im Kinder- und Jugenddorf. Neben den 17 Hausgemeinschaften gebe es außerdem die St. Bernhard-Schule, einen Schulkindergarten, Sport- und Spielanlagen und vieles mehr.

Die Mitglieder der Jungen Union zeigten sich erfreut darüber, dass im Jugenddorf alles vorhanden sei, was eben zu einem normalen Dorf gehöre und für ein abwechslungsreiches Tagesprogramm sorge. Besonders auffallend sei der gepflegte Zustand und die familiäre Atmosphäre.

Klotz betonte dabei, dass der intakte Zustand auch den rund 200 Mitarbeitern zu verdanken sei, die ebenso zum Ablauf und zur Betreuung beitragen.

Bundestagsabgeordnete Nina Warken stellt in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der Klinge als einen wichtigen Arbeitgeber in der Region dar. „Es ist bei weitem nicht selbstverständlich, dass auch viele junge Menschen hier die Chance bekommen, sich nach dem Schulabschluss für eine bestimmte Zeit engagieren zu können. In der Klinge wird miteinander gelebt und voneinander gelernt. Umso erfreulicher ist es, wenn sich viele junge Menschen nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr dafür entscheiden, in der Klinge ihre Ausbildung zu starten oder ihren späteren pädagogischen Weg zu begründen“, so die CDU-Bundestagsabgeordnete, die selbst Mutter von drei Kindern ist.

Umfassende Erläuterungen zu den Ersatzneubauten für die in die Jahre gekommenen und nicht mehr sanierungsfähigen Nachkriegsbauten bekamen die Beteiligten von Architektin Dea Ecker. In den Neubauten werde auch in Zukunft am familiären Konzept festgehalten. Ebenso würden die Räumlichkeiten freundlich und offen gestaltet, so die Architektin. Der Bau mit Holz gebe dem Gebäude eine weitere Komponente, die zu Geborgenheit beitrage.

Hiervon konnten sich die politisch Interessierten vor Ort überzeugen. Bis Ende des Jahres wolle man die Räumlichkeiten bezugsfertig haben, erklärte Ecker. Das Neubaukonzept sei optimal auf die hier geleistete, pädagogische Arbeit abgestimmt. „Seckach und der Neckar-Odenwald-Kreis können sich für diese Einrichtung glücklich schätzen, die Klinge ist schließlich auch ein Anker für Kinder aus Nachbarlandkreisen, die aus den verschiedensten Gründen nicht mehr bei der eigenen Familie leben können“, betonte Warken die überregionale Bedeutung der Einrichtung.

Einige Mitglieder aus der Jungen Union haben selbst Verbindungen in die Klinge und durch das Vereinsleben Bekanntschaften geknüpft. „Die Kinder und Jugendlichen bereichern die Arbeit in den örtlichen Vereinen. Das ist eine Chance für die Region und die Jugendlichen selbst, Freundschaften zu knüpfen“, berichteten die Vertreter der Jugendorganisation abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.08.2020