Beim erfolgreichen Kappenabend drei Tanzgruppen präsentiert

Zimmern.Das sich die FG „Zimmermer Fugschelöcher“ mit ihren aktuell 88 „Fugsche“ rasant weiterentwickelt, wurde deutlich im Rahmen der der Jahreshauptversammlung im örtlichen „Dorftreff am Lindenbaum“. Vorstandsvorsitzender Rudi Alter dankte allen, die sich so engagiert für die Belange des Vereins und die Wahrung des Brauchtums eingesetzt hatten. In seinem Bericht wurde deutlich, dass man im dritten Jahr als eingetragener Verein bereits auf eine Menge erfolgreicher Veranstaltungen zurückblicken kann.

So wurde die erste „Fugscheparty“ überaus positiv aufgenommen. Am erfolgreichen Kappenabend präsentierte man schon drei eigene Tanzgruppen, die auch in Großeicholzheim und Seckach auftraten, und nicht zu vergessen die zweite Halloweenparty. Seinem Bericht war auch zu entnehmen, dass die rund 30-köpfige Umzugsgruppe zum ersten Mal am Nachtumzug in Limbach sowie an den Umzügen in Merchingen und Seckach teilgenommen hatte.

Mit Abordnungen war man vertreten bei den Prunksitzungen in Götzingen, Großeicholzheim, Hainstadt, Hettigenbeuern sowie beim „Schlotfegerball“, der Fastnachtausgrabung und der Fastnachtsverbrennung in Seckach und bei der Faschingseröffnung der „Schorlemafia Trienz“. Kassenwartin Nadine Keller berichtete von zufriedenstellenden Finanzen und da die Kassenprüferinnen Claudia Bauer und Daniela Zorn keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder auf Antrag von Bürgermeister Thomas Ludwig auch als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit einstimmig Entlastung. In seinem Grußwort dankte Ludwig dem noch jungen Verein für den Einsatz in der Gemeinde. Nadine Keller lobte die Vereinswanderung von 2018 und bat um deren Wiederholung. Abschließend gab Rudi Alter die wichtigsten Termine der kommenden Kampagne bekannt – der Kappenabend wurde von Rosenmontag auf den 15. Februar verschoben – und bedankte sich bei allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung. L.M.

