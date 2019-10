Begegnungstage tragen Früchte und werden fortgesetzt

Großeicholzheim.„Diakonie vor Ort“ lautet der neue Name des ehemaligen Krankenpflegevereins Großeicholzheim, dessen Mitglieder sich am vergangenen Donnerstag im katholischen Gemeindehaus in Großeicholzheim zur jährlichen Versammlung eingefunden hatten.

Als Vorsitzender des evangelischen Ältestenkreises und damit auch des Diakoniefonds begrüßte Klaus Rinklin neben zahlreichen Mitgliedern auch Bürgermeister Thomas Ludwig, den Diakon und stellvertretenden Vorsitzenden der Sozialisation Adelsheim-Osterburken Matthias Nasselu sowie Pfarrer Ingolf Stromberger.

Nachdem Pfarrer Stromberger die Versammlung mit einem Gebet eröffnet hatte, berichtete er über die aktuelle Entwicklung des Diakoniefonds.

Dabei stellte er den Flyer des Diakoniefonds vor, der der Unterstützung der Sozialstation Adelsheim-Osterburken ebenso dient wie konkrete Hilfe vor Ort leistet.

Helfen in allen Lebenslagen

Das bedeute Unterstützung von Bedürftigen jeden Alters, die Organisation von Veranstaltungen zu sozialen Themen, Stärkung des dörflichen Miteinanders, Unterstützung in akuten Notlagen und die Förderung von sozialen Projekten.

Dabei ist die Mitgliedschaft im ökumenisch organisierten Diakoniefonds vollkommen unabhängig von der Konfession, wie der überarbeiteten Satzung zu entnehmen war.

Im Kassenbericht erläuterte Pfarrer Stromberger die Einnahmen vor allem aus den Beiträgen der nahezu 200 Mitglieder sowie die Ausgaben als Träger der Sozialstation, aber auch beispielsweise den Zuschuss für die neue Behinderten-Toilette des örtlichen Sportvereins.

Diakon Matthias Nasellu ergänzte den Jahresbericht durch die positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit innerhalb der Kirchlichen Sozialstation mit dem Schwerpunkt „Sozialstation und Kirche sichtbar machen“.

In diesem Zusammenhang führte er die Bedeutung von Pflege und Zeit für menschliche Nöte auf und betonte, dass im kirchlichen Wirken Liturgie und Diakonie, Gottesdienst und gelebte Nächstenliebe eine große Symbiose bilden, die das soziale Miteinander ausmachen. So konnte er mitteilen, dass die Begegnungstage, welche die Sozialstation im vergangenen Jahr veranstaltet hatte, Früchte tragen und von vielen Menschen sehr gerne angenommen wurden, so dass man diese Veranstaltungen, die Menschen zueinander bringen, fortsetzen werde.

Es sei in der heutigen Zeit mehr denn je wichtig, ältere Mitmenschen, die viel Zeit alleine verbringen, nicht zu vergessen, sondern Begegnungsmöglichkeiten und Gemeinschaft zu ermöglichen. Unter dem Punkt „Fragen und Austausch“ wurde die Anregung gegeben, den ökumenischen Fonds, dessen Rücklagen seit der Gründung 1980 ausschließlich durch die evangelischen Gemeindeglieder finanziert wurden, auch in finanzieller Hinsicht stärker ökumenisch zu vernetzen, da die Nutzung der Gelder unabhängig von der Konfession der Begünstigten ist.

Weiter wurde bekannt gegeben, dass ein Informationsabend zum Thema „Demenz und häuslichen Pflege“ geplant ist.

Mit dem Dank an Bürgermeister Thomas Ludwig für das Engagement der Gemeindeverwaltung im Bereich des sozialen Netzwerks und einem Gebet von Diakon Nasellu endete der offizielle Teil der Mitgliederversammlung. L.M.

