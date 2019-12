Außergewöhnliche Darbietung mit dem Profi-Trio

Zimmern.Klassische Musik gab es mal wieder im Dorfgemeinschaftshaus Zimmern beim „Konzert im Advent“. Veranstaltet von der Gemeinde Seckach und dem Förderverein für die Musikschule Bauland, boten sich dem Publikum Interpretationen vom Feinsten mit Werken von Franz Schubert und Maurice Ravel.

Dass die restlos begeisterten Besucher ein niveauvolles Klassikkonzert für Violine, Violoncello und Klavier geboten bekamen, lag an den Interpreten Sándor Galgóczi (Violine), Armand Fauchére (Violoncello) und István Koppányi (Klavier). Dieses Profi-Trio verstand es, die Aussagekraft der Werke von Schubert und Ravel widerzugeben.

Wie Nikola Irmai-Koppányi in ihrer Moderation betonte, handelt es sich bei den Gastmusikern Sándor Galgóczi und Armand Fauchére um reine Profis, die das Konzert zusammen mit István Koppányi am Flügel zu einer außergewöhnlichen Darbietung im kleinen, aber feinen Zimmern werden lassen.

Irmai-Koppányi führte nicht nur versiert durch das Programm, sondern stellte die beiden Gastmusiker dem interessierten Publikum ausführlich vor. Sándor Galgóczi begann mit acht Jahren, Violinstunden bei Baranyai Györgyné zu nehmen, absolvierte nach dem Konservatorium sein Violinstudium an der Franz Liszt Musikhochschule Szeged und setzte in Budapest sein Studium fort bis zum künstlerischen Diplom. Seit 2002 ist er dritter Konzertmeister des Philharmonischen Orchesters Regensburg sowie seit 2008 Konzertmeister des Jewish Chamber Orchestra Munich. Seine vielfältigen Orchestererfahrungen umfassen die historische Aufführungspraxis (Musica Parlante), die zeitgenössische Musik (Klangformation Regensburg), Orchestertourneen in die USA, Kanada, Israel, China (Jewish Chamber Orchestra Munich) sowie Sinfonien und das Opernrepertoire.

Galgóczi ist Gründungsmitglied des Kammerorchesters der Universität Regensburg, gab als Gastdozent Meisterkurse in Japan, Israel, USA sowie in Shanghai. Außerdem wirkt er in der Neuen Philharmonie München als Dozent und Gastkonzertmeister. Als Solist trat er in zahlreichen Konzertsälen und Theater auf. Die Treue zur Wahlheimat Regensburg hält er besonders durch die Mitwirkung in vielfältigen Ensembles: Dalberg-Streichquartett, Klangformation Regensburg, Vulkan Quartett (Salonmusik) und populäre Musik mit Markus Engelstädter und Steffi Denk.

Armand Fauchère wurde 1991 in Cosne sur Loire (Frankreich) geboren. Er begann im Alter von sechs Jahren Violoncello zu spielen und mit zehn Jahren kam das Klavier dazu. Beide Instrumente studierte er erfolgreich mit Bachelor-Abschluss an der Musikhochschule Freiburg im Breisgau. 2012 erhielt er den dritten Preis des Carl-Seemann-Wettbewerbs. Gleichzeitig hat er in Frankreich ein Mathematikstudium mit Diplom abgeschlossen. Nach seinem Master an der Musikhochschule Stuttgart setzte er sein Studium im „Konzertexamen-Studiengang“ fort. Von 2014 bis 2015 absolvierte Fauchère ein Praktikum bei SWR Baden Baden in Freiburg. Danach war er von 2015 bis 2018 beim saarländischen Staatstheater beruflich tätig und ist seit September 2018 als stellvertretender Solo-Cellist Mitglied des philharmonischen Orchesters Regensburg.

Ihren Mann und Mitleiter der Musikschule Bauland, István Koppányi , musste sie dabei nicht besonders vorstellen, denn er ist zwischenzeitlich durch zahlreiche Mitwirkungen und Konzerte in der näheren und weiteren Umgebung von Seckach zu einer „Kunstgröße“ avanciert und dem heimischen Publikum bestens bekannt. L.M.

