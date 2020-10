Außenanlage aufgewertet

Großeicholzheim.In der Walpurgisnacht 1921, der Nacht zum 1. Mai, durch einige Männer unter der Führung von Karl Hettinger als reiner Fußballverein gegründet, präsentiert sich der Sportverein Großeicholzheim heute als zukunftsfähiger Mehrspartenverein mit gesunden Füßen und einem tragfähigen Fundament.

Eindrucksvoll verdeutlicht wurde dies in den Berichten der verschiedenen Funktionsträger im Rahmen der Jahreshauptversammlung im vereinseigenen Sportheim. Dazu begrüßte Vorsitzender Thomas Kegelmann, seit 25 Jahren in dieser verantwortlichen Position, neben den Abteilungsleitern und dem Vorstand auch Bürgermeister Thomas Ludwig und Günter Schmitt-Haber für die örtlichen Vereine.

150 000 Euro in Anlage investiert

Nach seinem Dank an alle, die sich für die Interessen des Vereins eingesetzt hatten und dem Dankeschön an die Gemeinde für ihre Sportförderung betonte der Vorsitzende, dass in den vergangenen drei Jahren in die Außenanlagen knapp 150 000 Euro investiert worden seien. Einbezogen waren dabei auch die sanitären Anlagen und das Dach, wobei zum 100-Jahr- Jubiläum noch die Sanierung des Sprecherhäuschens samt der Sprecheranlage in der Planung sei.

Gefeiert wird am 6. März

Der SVG werde aktuell von 455 Mitgliedern getragen. Zum Jubiläum am 6. März 2021 mit Fest- und Ehrungsabend will man statt der üblichen Ehrennadeln für die rund 100 zu Ehrenden Ehrengläser ausgeben.

Über die durch Corona stark eingeschränkten Veranstaltungen und Aktivitäten berichtete Schriftführer Mathias Majer ausführlich und gab zudem einen Einblick in die laufenden Planungen zum 100-jährigen Bestehen des Vereins.

In Spielgemeinschaften tätig

Für die AH der Fußballabteilung berichtete Wolfgang Schell über die baden-württembergischen Meisterschaften Ü40 und die ausgerichteten Hallenkreismeisterschaften in der Schlossgartenhalle. Heiko Schubert betonte für den Nachwuchsbereich, dass derzeit 54 Jugendspieler- und Spielerinnen betreut werden und diese ab der D-Jugend in Spielgemeinschaften mit Seckach und Schefflenz tätig seien. Die A-Jugend sei in der Kreisliga Meister geworden und verstärke aktuell die 1. und 2. Fußballmannschaft. Nicht ohne Stolz betonte Abteilungsleiter Günter Schmitt-Haber, dass es sich dabei immer noch um eigenständige Großeicholzheimer Mannschaften handele.

Lebendigkeit, Kameradschaft und Trainingsfleiß bestätigte Anika Müller im Bericht von Christoph Leppla für die Volleyballabteilung. Demnach dominierte die 1. Damenmannschaft nach ihrem Abstieg aus der Landesliga die Bezirksliga, schaffte souverän den angestrebten Wiederaufstieg und gewann den Bezirkspokal.

Mit einem guten Mittelplatz schloss die 2. Damenmannschaft die Runde in der Bezirksklasse ab, wogegen die Herren als Vizemeister nur knapp den Aufstieg verpassten. Optimistisch für die Zukunft sei man wegen der personellen Steigerung im Nachwuchsbereich. Für die Abteilung Freizeit-Radsport- und Wandern erinnerte Otto Martin an den gut angenommenen AOK-Rad-Treff, an die Tages- und Halbtagestouren und an die Tour auf dem Skulpturenradweg. Weiter neben anderen Touren an die Teilnahme am Seckacher Ferienprogramm, an die Fahrrad-AG an der Grundschule, an den gelungenen Ausflug und den Besuch einer Besenwirtschaft.

Über eine rege Teilnahme an den Aktivitäten in der Damengymnastik mit ihren 50 Mitgliedern berichteten die Übungsleiterinnen Karin Kegelmann für die Gruppe „Karin“ und Erika Fabrig für die Gruppe „Erika“. Der Drei-Tages-Ausflug der Damen führte nach Oberstaufen und statt der üblichen Weihnachtsfeier besuchte man in Mosbach den Weihnachtsmarkt.

Übungsleiterin Margot Martin resümierte die Unternehmungen in der Seniorengymnastik, deren Mitglieder sich jeden Montag zur Übungsstunde in der Halle treffen.

Finanzsituation zufriedenstellend

Trotz der erheblichen Ausgaben aber aufgrund einer gezielt sparsamen Haushaltsführung sei der Kassenstand zufriedenstellend, so anschließend Kassenwartin Christina Koch. Da die Kassenprüfer Heiko Saffrich und Manfred Müller keine Beanstandungen zu vermelden hatten, erfolgte die Entlastung des gesamten Vorstands mit einstimmigem Beschluss.

Ein besonderer Dank für den Einsatz im Ehrenamt wurde in den Grußworten der Gäste hervorgehoben und das breite Sportangebot gewürdigt. L.M.

