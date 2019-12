Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben

Der zwölf Millionen Euro teure Neubau der Kindertagesstätte in Seckach wird vorerst zurückgestellt. Der Gemeinderat begründete dies mit finanziellen Unabwägbarkeiten.

Seckach. Dass man in Seckach auch weiterhin in seine Infrastruktur investieren wird, steht außer Frage, wohl aber nicht um jeden Preis. Bürgermeister Ludwig sagte dazu in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend: „Finanzierungen müssen vertretbar und vor allem überschaubar sein und dürfen den Möglichkeitsrahmen unserer Gemeinde nicht übersteigen“. Gemeint war damit der mit viel Euphorie und Enthusiasmus angegangene Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Seckach mit einer Kostenschätzung von knapp zwölf Millionen Euro.

Nachdem man inzwischen diverse Einsparmöglichkeiten zur Kostensenkung sowie Fördermöglichkeiten untersucht hatte, fasste der Gemeinderat, auch unter den Beratungen im Rahmen einer Klausurtagung, folgende Beschlüsse: Man sei weiterhin der Überzeugung, dass der geplante Neubau langfristig die beste Lösung darstelle, und halte daher an den Planungen fest. Die „absolut mangelhafte“ Förderung der Investition durch den Bund und das Land lasse eine Realisierung im Moment aber nicht zu. Deshalb wird nach dem Willen des Gemeinderates der Beschluss über die Bauausführung solange zurückgestellt, bis vertretbare finanzielle Rahmenbedingungen vorhanden sind.

Für den Fall, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Zwischenzeit das vorhandene Angebot übersteigt, wurde die Verwaltung beauftragt, Ersatzlösungen zu finden. Die Gemeinde selbst will sich bei Bund und Land weiterhin für eine auskömmliche Investitionsförderung einsetzen. Mehrere Bürger fragten unter anderem, wie viele Kleinkindplätze in Großeicholzheim und Seckach noch frei sind. Es wurde nach den Vergabekriterien gefragt und ob diese auf der Homepage der Stadt veröffentlicht werden können.

Unterbringung in Containern?

Es folgten auch diverse, teils detaillierte Alternativvorschläge aus den Reihen der Eltern wie zum Beispiel Container beim Dorfgemeinschaftshaus Zimmern, die Nutzung des ehemaligen Kindergartens Zimmern als Kleinkindgruppe oder eine andere Lösung am vorhandenen Kindergarten Seckach. Man werde weiter intensiv nach einer Lösung suchen. Wie der Bürgermeister jedoch erläuterte, beziehe sich der Rechtsanspruch auf die Plätze im gesamten Gemeindegebiet.

Segnungshalle in Zimmern

Nachdem die Ausschreibung für den Rohbau der neuen Aussegnungshalle auf dem Zimmerner Friedhof wegen fehlendem Bieterwettbewerbs und zu hoher Kosten aufgehoben worden war, wurden nach erneuter Ausschreibung einige Gewerke vergeben. Am Montagabend erhielten für die Rohbauarbeiten die Firma Retzbach aus Krautheim den Zuschlag zum Angebotspreis von 135 533 Euro, für Zimmererarbeiten die Firma Thomas Keller aus Adelsheim für 69 842 Euro, für Fenster- und Türarbeiten die Firma Geis Metallbau aus Großwallstadt für 39 921 Euro und für die Elektroarbeiten die Firma Betzwieser aus Mosbach für 44 993 Euro als günstigste Bieter den Zuschlag.

Wie Bürgermeister Thomas Ludwig betonte, waren durch das Architekturbüro Kast die Kosten für den Neubau der Aussegnungshalle inklusive der Sanierung der beiden Zufahrtswege ursprünglich auf 723 000 Euro ermittelt worden. Durch die Kostensteigerung bei der ursprünglichen Ausschreibung hätten sich die Baukosten auf 890 000 Euro erhöht, was nicht zu finanzieren gewesen wäre. Planungsänderungen und damit verbundene Einsparungen ergaben nun Gesamtkosten in Höhe von 771 000 Euro, so Ludwig. An Zuschuss aus dem Gemeindeausgleichsstock seien 217 000 Euro zu erwarten, was nun zu einer gesicherten Finanzierung führe.

Löschwasserkonzept beschlossen

Weiter vorangetrieben wird die Umsetzung der Löschwasserkonzeption für die Gemeinde Seckach, die Bauamtsleiter Roland Bangert vorstellte. Demnach ist Seckach gut abgesichert, wie auch die Rohrnetzberechnung des Ingenieurbüros Fritz-Planung aus Bad Urach ergab. Schwachstellen ergaben sich in der Seckacher Schulstraße, in Großeicholzheim in der Friedhofstraße sowie im Grabenweg und im Waidachshof. Für die ersten zwei notwendigen neuen Löschwasserbehälter aus Stahl wird mit Kosten in Höhe von 128 000 Euro gerechnet. Beschlossen wurde nun die Umsetzung der Löschwasserkonzeption: Die Verwaltung wurde beauftragt, für den ersten Bauabschnitt mit zwei Löschwasserbehältern die notwendigen Unterlagen für einen Förderantrag zu stellen, der eventuell eine Förderung in Höhe von 32 000 Euro nach sich ziehen würde.

Wie Bürgermeister Thomas Ludwig und Rechnungsamtsleiter René Kordmann mitteilten, schloss das Rechnungsjahr 2018 als letztes Jahr der Kameralistik mit einem Gesamtvolumen von 12,71 Millionen Euro ab. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 11,06 Millionen Euro und auf den Vermögenshaushalt 1,64 Millionen Euro.

Mit der erwirtschafteten Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 1,85 Millionen Euro konnte im abgelaufenen Rechnungsjahr nicht nur das Vorjahresergebnis übertroffen, sondern auch im Vergleich der letzten 25 Jahre die höchste Zuführungsrate erzielt werden. Nach Abzug der Kredittilgungen verblieb eine Nettoinvestitionsrate von 1,61 Millionen Euro.

Der Schuldenstand reduzierte sich auf 2,58 Millionen Euro (pro Kopf 1041 Euro) und die Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung eingerechnet auf 4,34 Millionen Euro. An Zinsen mussten 93 524 Euro aufgewendet werden. Im Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde ein Gewinn in Höhe von 2884 Euro erwirtschaftet, wogegen 2017 noch ein Verlust von 26 175 Euro zu Buche stand. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019