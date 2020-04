Anmeldung der Konfirmanden

Großeicholzheim/Rittersbach.Im letzten Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach ist als Termin für die Informationsveranstaltung und Anmeldung der neuen Konfirmanden der 13. Mai angegeben. Aufgrund der Einschränkungen infolge der Coronapandemie ist dieser Termin verschoben worden und soll nun am Dienstag, 23. Juni, um 17.30 Uhr in der evangelischen Kirche Großeicholzheim stattfinden. Zum neuen Jahrgang gehören alle evangelischen Gemeindeglieder, die im nächsten Jahr in die 8. Klasse gehen. Jugendliche, die noch nicht getauft sind, können sich ebenfalls zum Konfirmanden-Unterricht anmelden.

Wer den Termin am 23. Juni nicht wahrnehmen kann, kann sich bis 30. Juni direkt bei Pfarrer Stromberger anmelden (Kirchgasse 4, Großeicholzheim, Telefon 06293/370).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020