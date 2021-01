„Alles ist schon einmal da gewesen“

Begegnung und Gedankenaustausch an der Sperrbezirksschranke in Seckach an der Johannesbrücke über die Seckach aus den Jahren 1937/38. Auf dem Sperrschild ist zu lesen: „Poliz. Gesperrt/ bei Überschreiten erfolgt Festnahme“. Die Originalbilder finden sich im „Seidenstricker-Heft Nr. 17“.

© Gemeindearchiv Seckach