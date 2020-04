650 Ostergrüße verteilt

Großeicholzheim/Rittersbach.Die Osterfreude über die Auferstehung Jesu in die Häuser bringen – das war das Ziel einer ökumenischen Ostergruß-Aktion der Evangelischen und Katholischen Gemeinde Großeicholzheim.

Über 650 Ostergrüße wurden von fast 30 Austeilern in Rittersbach und Großeicholzheim am Ostermorgen vor die Haustüren gestellt. Jedes Geschenk bestand aus einer Karte, einer kleinen Osterkerze und einem süßen Hefeknoten von der Bäckerei „Fritze-Beck“ in Großeicholzheim.

Die Anregung zu der Aktion war vom Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden, Professor Jochen Cornelius-Bundschuh, ausgegangen.

Viele Gemeindemitglieder zeigten sich erfreut über die gelungene Überraschung und fotografierten ihre Ostergrüße vor einem schönen Hintergrund.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.04.2020